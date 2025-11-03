باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری پنجمین رویداد ملی «ایران جان خراسان ایران» با حضور علیرضا کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، علیرضا آیینه‌دار مدیرکل جدید صداوسیمای خراسان جنوبی و اصحاب رسانه در اداره کل سازمان صداوسیما برگزار شد.

رویداد «ایران جان خراسان جنوبی ایران» از ۱۷ تا ۲۳ آبان با شعار خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ برگزار می‌شود، که اهداف ذیل برای این رویداد در نظر گرفته شده است.

۱. پرداختن به هویت دینی انقلابی و جهادی استان خراسان جنوبی

۲. انعکاس ظرفیت‌ها و استعداد‌های کم نظیر انسانی خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی، دینی و.

۳. پرداختن به ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه و بالفعل خراسان جنوبی در ابعاد مختلف کشاورزی، طبیعی، معدنی گردشگری و..

۴. پیگیری و مطالبه‌گری مسائل کلان خراسان جنوبی در سطح ملی

بنابراین باید گفت که هدف از اجرای رویداد ملی «ایران جان خراسان ایران» تقویت حس افتخار امید و اعتماد به نفس مردم خراسان جنوبی نسبت به داشته‌های بومی هویتی و تمدنی خود، تقویت رضایت خاطر امید و پای‌بندی مردم خراسان جنوبی نسبت به نظام به دلیل دیده و شنیده شدن و طرح، افزایش شناخت و آگاهی مردم ایران نسبت به ظرفیت‌های انسانی گردشگری کشاورزی و سرمایه گذاری خراسان جنوبی، تقویت حس خوب و تعلق خاطر مردم ایران نسبت به خراسان جنوبی، افزایش شناخت و آگاهی مخاطبان جهانی نسبت به جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی و افزایش تمایل گردشگری، افزایش شناخت و آگاهی مخاطبان جهانی نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی و افزایش تمایل سرمایه گذاری و... است.

باید در نظر گرفت که فلسفه وجودی و ماموریت اصلی این طرح شناساندن ایران به مردم ایران است؛ بنابراین تلاش می‌شود تا مهمترین ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، مطالبات و مسائل و مشکلات هر استان در این طرح انعکاس یابد، در شبکه‌های سراسری و برون مرزی صدا و سیما به نمایش درآید و بر این اساس کنش‌های حل مسئله و جریان اجتماعی موثر در سطح ملی و استانی نیز شکل بگیرد.