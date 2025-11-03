باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمد شیاع السودانی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در گفتوگوی اخیر خود با رویترز بر عزم خود برای نامزدی در دور دوم نخستوزیری تأکید کرد و به تشریح اولویتهای دولت عراق پرداخت.
وی با اشاره به خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا تا سپتامبر ۲۰۲۶، ارتباط مستقیم این موضوع با فرآیند خلع سلاح گروههای مسلح در عراق را خاطرنشان کرد.
او اعلام کرد: «طرح خلع سلاح گروهها و تحت کنترل درآوردن تمام تسلیحات توسط دولت، تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که ائتلاف تحت رهبری آمریکا این کشور را ترک کند.» وی افزود: «هیچ داعشی وجود ندارد. امنیت و ثبات الحمدلله برقرار است... پس چه توجیهی برای حضور ۸۶ کشور (در قالب یک ائتلاف) وجود دارد؟»
السودانی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در انتخابات، هشدار داد که عدم حضور فعال شهروندان میتواند فضایی برای تقویت فساد و نظام سهمیهبندی ایجاد کند. وی نقش دیپلماتیک عراق در کاهش تنشهای منطقهای را برجسته دانست و تصریح کرد: «منافع عراق و عراقیها در اولویت است و اجازه نخواهیم داد هیچ طرفی عراق را وارد جنگ کند.»
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با اشاره به اجماع داخلی درباره خلع سلاح، گفت: «اتفاق نظری از سوی همه نیروهای سیاسی برای عدم وجود سلاح خارج از نهادهای حکومت وجود دارد.» وی همچنین امنیت سوریه را با امنیت ملی عراق مرتبط دانست و بر تداوم همکاری برای مقابله با تهدیدات داعش تأکید کرد.
السودانی با اشاره به روابط با آمریکا، مرحله کنونی را «واضحترین مرحله در تاریخ روابط دو کشور» توصیف و خاطرنشان کرد: «روابط متوازن با آمریکا مبتنی بر تحقق منافع متقابل است و عراق شریکی مستقل است، نه میدانی برای نفوذ. » این اظهارات در حالی مطرح میشود که ورود گسترده شرکتهای آمریکایی به عراق را نشانهای از تحول در روابط دو کشور دانسته است.
