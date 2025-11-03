افزون بر ۲۳۰ هزار عدد قرص غیرمجاز در شهرستان‌های رستم و نی ریز از استان فارس توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: ماموران این فرماندهی در جهت اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و با اقدامات فنی جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۳۱ هزار عدد قرص ترامادول که به طرز ماهرانه در بالای باک اتوبوس جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی رستم بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف ۱۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از کشف ۱۰۰ هزار عدد قرص غیر‌مجاز در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل محور‌های مواصلاتی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این اتوبوس، ۱۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز از نوع ترامادول کشف کردند، ادامه داد: ارزش محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی نی ریز تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

