سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نیرو‌های سپاه در اوج توان رزمی و عملیاتی خود قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابراهیم رضایی با اشاره به دیدار امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سردار سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی امروز با فرمانده سپاه و جمعی از معاونین و مسئولان سپاه، و همچنین سردار خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیدار کردند.

وی توضیح داد: در این نشست، سرلشکر پاکپور گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر یعنی از زمان آغاز دوره فرماندهی خود به ویژه در جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد و به سلسله اقداماتی که در بخش‌های مختلف، به‌خصوص در نیروی هوافضای سپاه برای شکست رژیم صهیونیستی، انتقام از این رژیم و تنبیه متجاوزان صهیونیست انجام شده بود، اشاره کرد.

رضایی اضافه کرد: سرلشکر پاکپور همچنین تحلیلی از شرایط کشور و منطقه ارائه داد و از آمادگی کامل و حداکثری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت خبر داد. ایشان تأکید کرد که آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است و نیرو‌های سپاه در اوج توان رزمی و عملیاتی خود قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اشاره به گزارش سردار خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، گفت: سردار خادمی گزارشی در حوزه امنیتی و اقدامات برای تأمین امنیت کشور و افزایش ضریب تامین امنیت کشور ارائه کرد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و ایثارگری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، بر حمایت کامل مجلس و کمیسیون امنیت ملی از سپاه پاسداران تأکید و اعلام آمادگی کردند که مجلس از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای پشتیبانی از سپاه و تقویت توان دفاعی کشور استفاده خواهد کرد.

رضایی بیان کرد: در این نشست، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز سپاه را مظهر ایثار، گذشت، و اقتدار ملت ایران توصیف کرد و گفت که سپاه امروز در اوج آمادگی برای مقابله با دشمنان ملت ایران قرار دارد و به هرگونه شرارت، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد. ایشان بر لزوم حمایت از سپاه صیانت از مرز‌های کشور تأکید کرد.

وی‌در پایان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اهدای لوح تقدیر به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از زحمات، مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و ایثارگری‌های ظفرمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، قدردانی کرد

منبع: ایسنا 

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، سپاه
