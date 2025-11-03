باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین تکریم مهدی توکلیان، مدیرکل پیشین و معارفه محمدغفاری، سرپرست جدید اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم، با حضور سجاد عمرانی؛ مشاور دبیرکل و مدیرکل دفتر مرکزی حراست و یاسر تقوا؛ سرپرست اداره‌کل امور استان‌ها و انجمن‌ها و محمدحسین نوراللهی؛ مدیرکل امور عمرانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولین حراست کل استان قم، در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم برگزار شد.

در متن حکم دبیرکل نهاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور آمده است:

جناب آقای محمد غفاری

باسلام؛ نظر به سوابق و تجارب موفق و ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حکم، به عنوان «سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان قم» منصوب می‌شوید. امید است با استعانت ازخداوند متعال و در راستای نیل به اهداف نهاد و سیاست‌های دولت چهاردهم در انجام امور محوله و ارتقاء سطح خدمات کتابخانه‌های عمومی و افزایش رضایتمندی مردم شریف استان قم، موفق و سربلند باشید.

محمد غفاری از شاعران و اهالی ادبیات قم است که پیش از این مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم بوده است.