تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f9\u06f8 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0641 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u062a\u0633\u062e\u06cc\u0631 \u0644\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0627\u0633\u0648\u0633\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n