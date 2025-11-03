بروجرد با تولید ۱۵ درصد محصولات کشاورزی لرستان، پیشتاز استان در تولید سیب، آلبالو و گیلاس است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مقداد صارمی، معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بروجرد با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان اعلام کرد: بروجرد از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی برخوردار است و در زمینه تولیدات زراعی و باغبانی، جایگاه برجسته‌ای در استان و منطقه دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای تولیدی افزود: این شهرستان در تولید سیب، آلبالو و گیلاس رتبه نخست استان را دارد و ایجاد صنایع تبدیلی و بسته‌بندی می‌تواند به ارتقای جایگاه اقتصادی کشاورزان و افزایش اثرگذاری در بازارهای داخلی و صادراتی کمک کند.

صارمی با بیان یک هشدار مهم تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آب، لازم است کشاورزان بروجرد به استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و مدیریت هوشمند مصرف آب توجه ویژه داشته باشند تا پایداری تولید حفظ شود.

معاون فرمانداری بروجرد از زیرساخت‌های موجود خبر داد و بیان کرد: در شهرک صنعتی شماره یک بروجرد، کارگاه‌های متعددی در زمینه تولید ترشیجات، انواع لواشک و خیارشور فعال است که نقش موثری در تکمیل زنجیره تولید، اشتغال و فرآوری محصولات کشاورزی شهرستان دارد.

وی با ترسیم چشم‌انداز آینده گفت: بروجرد با برخورداری از سابقه، تخصص و توان تولید بالا، می‌تواند به الگوی توسعه مبتنی بر صنایع فرآوری در غرب کشور تبدیل شود؛ الگویی که محور اصلی آن، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار است.

عزت اله نباتی، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با ارائه آمارهای دقیق، بر جایگاه بی‌رقیب این شهرستان تأکید کرد.

نباتی با تشریح ظرفیت‌ها گفت: بروجرد با دارا بودن حدود ۵۲ هزار هکتار اراضی زراعی و ۱۶‌ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ و سهم هشت درصدی از سطح اراضی استان، ۱۵ درصد تولیدات کشاورزی لرستان را تامین می‌کند که نشان‌دهنده مزیت نسبی این شهرستان در بخش کشاورزی است.

وی به آمارهای تولید اشاره کرد و افزود: در بخش زراعی، سالانه حدود ۳۶۰ هزار تن نخود تولید می‌شود و بروجرد در بخش دامی با ۷۰ هزار تن تولید در سال، رتبه اول استان را دارد، همچنین با وجود ۲۵ درصد از باغات استان، بروجرد ۳۰ درصد تولید باغی لرستان را به خود اختصاص داده و در پنج محصول اصلی باغی مقام اول لرستان را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات خبر داد و گفت: این شهرستان در سطح زیرکشت حدود ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار سیب، سالانه ۵۵ هزار تن محصول برداشت می‌کند که از این میزان، ۲۵ هزار تن به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و ظرفیت سردخانه‌های فعال بروجرد حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن است.

وی از توسعه پروژه‌های جدید خبر داد و بیان کرد: سه سردخانه جدید با ظرفیت مجموع ۲۰ هزار تن در حال احداث است، یک سردخانه ۱۰هزار تنی نیز توسط بخش خصوصی و کشاورزان پیشرو منطقه، در مسیر راه‌اندازی قرار دارد.

نباتی در پایان با اشاره به موفقیت‌های صادراتی گفت: ۱۰‌هزار تن سیب درجه سه در صنایع تبدیلی فرآوری می‌شود و سالانه حدود ۶۰‌ هزار تن سیب از شهرستان بروجرد به کشورهای عراق، هند و پاکستان صادر می‌شود.