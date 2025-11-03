رئیس‌جمهور اوکراین از سفر قریب‌الوقوع نمایندگان ایالات متحده برای مذاکره درباره توافق احتمالی تحویل پهپاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد که نمایندگان ایالات متحده هفته آینده از این کشور دیدار خواهند کرد تا درباره توافق احتمالی تحویل پهپاد‌ها مذاکره کنند.

زلنسکی در کنفرانس مطبوعاتی معمول خود تأکید کرد که امیدوار است اوکراین تا پایان نوامبر بتواند بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ پهپاد تولید کرده و از آنها دربرابر حملات هوایی روسیه استفاده کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به یک طرح صلح ۱۲ ماده‌ای که کشور‌های اروپایی در حال تدوین آن هستند و ادعا شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ناظر بر اجرای آن خواهد بود، تصریح کرد که در حال حاضر «هیچ برنامه روشنی» در این زمینه وجود ندارد.

منبع: تاس

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین و روسیه
