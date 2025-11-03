سرمربی تیم ملی فوتبال امید به دلیل نارضایتی بابت روند آماده سازی این تیم، از سمتش استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود تردیدها درباره انتخاب امید روانخواه به عنوان سرمربی تیم ملی امید، او توانست نتایج خوبی در انتخابی جام ملتهای آسیا و بازیهای دوستانه کسب کند. حالا این تیم با صعود به دور نهایی جام ملتهای آسیا در رده امید، برای حضور در این رقابتها در دیماه آماده میشود.
با این حال تیم ملی امید امروز با خبری شوکهکننده مواجه شد؛ جایی که امید روانخواه در نامهای به صورت کتبی از سرمربیگری این تیم استعفا کرد.
پیگیریها در این زمینه حاکی از این است که روانخواه از عملکرد هدایتالله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در آماده سازی تیم ملی امید ناراضی است و به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفته است.
قرار است امید روانخواه جلسهای با مهدی تاج داشته باشد تا درباره استعفای سرمربی تیم ملی امید تصمیمگیری شود.
منبع: ایسنا