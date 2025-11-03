نیرو‌های امنیتی مقاومت فلسطین (رادع) از دستگیری پنج عضو یک شبکه نفوذی و کشف مقادیری سلاح و وجوه مالی در یک عملیات دقیق در جنوب شهر خان‌یونس خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیرو‌های امنیتی مقاومت فلسطین موسوم به «رادع» از دستگیری پنج عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در عملیاتی دقیق در جنوب شهر خان‌یونس خبر دادند. این عملیات که بامداد امروز دوشنبه انجام شد، پس از دوره‌ای از رصد و پیگیری اطلاعاتی فعالیت‌های مشکوک این افراد صورت گرفته است.

در جریان این عملیات، مقادیری سلاح و وجوه مالی که به گفته این نیرو‌ها برای تأمین مالی اقدامات تخریبی و تسهیل فعالیت‌های ضد امنیتی علیه مقاومت و جبهه داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت، کشف و ضبط شد.

نیرو‌های امنیتی مقاومت در بیانیه‌ای تأکید کردند که به تعقیب قاطعانه تمامی افرادی که به دشمن وفاداری نشان دهند یا با شبکه‌های آن همکاری کنند، ادامه خواهند داد. در این بیانیه آمده است که افراد بازداشت‌شده برای طی مراحل قانونی و نظامی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده خواهند شد.

این نیرو‌ها همچنین با اطمینان‌خاطر دادن به مردم، متذکر شدند که در تمامی عملیات‌های خود بالاترین استاندارد‌های دقت و حرفه‌ای‌گری را برای حفظ امنیت عمومی و ثبات رعایت می‌کنند. در پایان این بیانیه هشدار داده شده که برای کسانی که قصد برهم زدن ثبات جبهه داخلی یا همکاری با دشمن را داشته باشند، جایی در میان صفوف مقاومت نخواهد بود و با آنان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد