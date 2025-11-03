باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ رقیه پناهی در نشست خبری شامگاه دوشنبه ۱۲ آبان با اصحاب رسانه، بر اهمیت استقلال معاونین دانشگاه و اجرای تصمیمات تخصصی در سطح زیرمجموعه‌های این دانشگاه تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور فعال اصحاب رسانه در کنار دانشگاه، گفت: حضور شما در کنار ما یک فرصت ارزشمند است و ما از انتقادات و نظرات شما برای اصلاح مسیر دانشگاه استقبال می‌کنیم.

پناهی با تأکید بر بازگشت هویت و استقلال به معاونت‌های دانشگاه، اظهار داشت: در حال حاضر هر معاون دانشگاه بر اساس اختیارات خود، به‌طور مستقل به مسائل پاسخ داده و تصمیمات تخصصی در این حوزه‌ها اتخاذ می‌شود.

وی به چالش‌های پیش‌روی دانشگاه در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه و شرایط اقتصادی فعلی اشاره کرد و افزود: ما همچنان در آماده‌باش هستیم و با همکاری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستیم تا از این چالش‌ها عبور کنیم و در آینده نزدیک، مجوزهای لازم برای ساخت و توسعه زیرساخت‌های دانشگاه را اخذ کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد بیمارستان بهداشت و کمبود متخصصان رادیولوژی گفت: امیدواریم با حمایت‌های وزارت بهداشت و مسئولان استان، مشکلات کمبود نیروی متخصص در بخش‌های مختلف، از جمله رادیولوژی، حل شود. ما برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در این بخش‌ها به‌ویژه در مناطق دوردست استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

پناهی از رسانه‌ها خواست که همواره نیمه پر لیوان را ببینند و در گزارش‌های خود علاوه بر بیان مشکلات، دستاوردهای دانشگاه را نیز مورد توجه قرار دهند.

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۹ هزار نیروی فعال در بخش‌های مختلف دارد

در ادامه نیز معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این دانشگاه با حدود ۹ هزار نفر نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف آموزشی، درمانی و پشتیبانی، به مردم استان خدمات ارائه می‌دهد.

مجتبی عسکری افزود: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد خدمات‌رسان در حوزه سلامت، با بهره‌مندی از اعضای هیأت علمی، پزشکان، پرستاران و کارکنان در بخش‌های مختلف، به دورترین نقاط استان خدمات ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط خاص فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: قانون‌گذار ماهیت دانشگاه‌های علوم پزشکی را به‌دلیل گستردگی مأموریت‌ها و تنوع خدمات، از برخی قوانین عمومی دستگاه‌های اجرایی مستثنی کرده است.

عسکری تصریح کرد: در حال حاضر ۵۴ پایگاه اورژانس شامل ۳۵ پایگاه جاده‌ای و ۱۹ پایگاه شهری در سطح استان فعال است و ۶۸ دستگاه آمبولانس در خدمت مردم قرار دارد.

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به تلاش برای رفع مشکلات استخدامی گفت: مجوزهای جدید جذب نیرو در حوزه درمان، آموزش و خدمات پشتیبانی از سوی وزارت بهداشت و سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده و بخشی از سهمیه استخدامی استان نیز در آزمون‌های آتی لحاظ می‌شود.

وی همچنین از پیگیری مطالبات معوق کادر درمان به‌ویژه پرستاران خبر داد و گفت: دانشگاه در تلاش است با استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی، بخشی از معوقات چندماهه پرسنل را پرداخت کند.

عسکری تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با همراهی خیرین سلامت، مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به دنبال توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی است.