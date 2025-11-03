باشگاه خبرنگاران جوان ـ به اطلاع شهروندان گرامی میرسد: بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تصمیمات زیر برای روز سهشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ اتخاذ گردیده است:
ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی و دانشگاهها در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ۹:۳۰ صبح خواهد بود.
ساعت آغاز فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستانهای یادشده ۹:۰۰ صبح تعیین شده است.
این تغییر زمان با توجه به درخواست خانوادههای محترم دانشآموزان مبنی بر بازگشایی زودتر مدارس نسبت به ادارات، بهمنظور امکان همراهی والدین در مسیر مدرسه و حضور بهموقع در محل کار اعمال شده است.
دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.
دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان