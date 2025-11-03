گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب به موضوع چرایی تسخیر لانه جاسوسی اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اقبال شاکری از دانشجویان پیرو خط امام در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: تمام دانشجویانی که سفارت آمریکا را تسخیر کردند جزو نخبه‌ترین دانشجویان بودند. جریانی که با قطع ارتباط ما با آمریکا رخ داد به دستاوردهای بزرگی انجامید.

وی ادامه داد: آمریکا با نفوذی‌های خود در دولت موقت سعی داشت تا انقلاب را از بین ببرد،اما اکنون با وجود تحریم‌های سرسخت ما در حوزه‌های مختلفی به رشد و بالندگی رسیده‌ایم.

شاکری متذکر شد: در آن زمان بسیاری از طرفداران جریان‌های سیاسی متفاوت و آحاد مختلف مردم با دانشجویانی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند همکاری داشتند و موافق بودند بنابراین این کار از عمق وجود مردم برخاسته بود.

در ادامه عبدالحسین روح الامینی از دیگر دانشجویان پیرو خط امام اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی اقشاری مورد توجه قرار گرفتند که در دوران ستمشاهی دیده نمی‌شدند، تمام توان نظامی و فناوری که کسب کردیم حاصل تلاش سالیان پس از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی است.

وی گفت: قطع ارتباط ما با آمریکا باعث رشد آموزش عالی کشور شد،مگر ما قبل از انقلاب چقدر دانشجو داشتیم؟ اکنون میلیون‌ها نفر در حال تحصیل در دانشگاه‌ها هستند و میلیون‌ها فارغ التحصیل داریم.

دانشجوی پیرو خط امام متذکر شد: ما اکنون در حوزه فضایی و بحث موشک حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم، اگر می‌خواستیم متکی به آمریکا بمانیم باید منتظر ماهواره دیگران می‌ماندیم در حالی که اکنون خودمان ماهواره به فضا می‌فرستیم. اکنون در ۹۸ درصد صنعت داروسازی خودکفا هستیم در حالی که پیش از انقلاب اصلاً اجازه ساخت داروها را نداشتیم و تنها چند کارخانه تحت لیسانس آمریکا وجود داشت لذا وابستگی به آمریکا برای مردم هزینه داشت و تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است.

شاکری ادامه داد: دولت آمریکا نسبت به سال ۵۸ بسیار شرورتر شده و مسئله غزه آینه تمام عیار این مسئله است،اسرائیل ۷۰ هزار نفر از مردم غزه را با هدایت آمریکا به شهادت رساند. این کشور یا قتل عام ندارد و حمله به عراق ،افغانستان، لیبی ،ایران و.. نمونه‌های بارز تجاوزگری ایالات متحده است.

دانشجوی پیرو خط امام تاکید کرد: اکنون پرچم ایران در جهان برافراشته است و ایران به عنوان قدرت برتر نظامی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و آمریکا از این مسئله ناراحت و بیمناک بنابراین ایران قدرتمند خار چشم آمریکا است.

وی بیان کرد: آمریکا می‌خواهد ایران در برابر آنها تسلیم شود،خوی وحشی‌گری آمریکا و رئیس جمهور فعلی آن به خوبی قابل نمایش است و ما باید به درستی از قدرت خودمان دفاع کنیم و جوانان امروز ما نیز ادامه دهنده راه جوانان دیروز هستند.

روح الامینی ادامه داد: در سال ۵۸ شاهد تحرکات تجزیه طلبی در برخی شهرهای ایران بودیم که این مسئله ارتباط بسیاری با آمریکایی‌ها داشت،بنابراین تصویر لانه جاسوسی کار درستی بود اکنون نیز اگر آمریکا دستش برسد دست به تجزیه طلبی در کشورمان خواهد زد.

وی ادامه داد: سودان، یمن، لیبی و سوریه توسط آمریکا تجزیه شد، اکنون نیز به دنبال کانادا و آلاسکا است، ترامپ در یک مورد دست مریزاد دارد چرا که یک آمریکای بدون روتوش را برای جهانیان به نمایش گذاشته است.

شاکری بیان کرد: خوی وحشی‌گری آمریکا از سیستم حکمرانی کارتلی و تبهکاری نشات می‌گیرد، اگر جنگ نباشد این کشور چطور تامین درآمد کند؟ کارخانه‌های اسلحه سازی باید جنگ ایجاد کنند که بتوانند محصولات خود را بفروشند در ثانی باید اختلاف ایجاد کنند که کشورها مجبور به خرید بدون استفاده شوند.

این فعال سیاسی تصریح کرد: تا زمانی که آمریکا به دنبال تامین منافع خود از کشورهای جهان است آرامشی را در کشورها شاهد نخواهیم بود. بنابراین ایران عزیز و قدرتمند ما باید در هر زمینه‌ای توانمند شود.

روح الامینی ادامه داد: ۱۳ آبان نماد گفتمان توانمندی و ما می‌توانیم است،اگر تاریخ را با منابع روشن به درستی ورق نزنیم تاریک خواهد شد. ما راه زیادی را در پیش داریم و در اقتصاد و معیشت مردم کار بسیاری داریم چرا که آمریکا می‌خواهد همبستگی بین مردم و قوا را بر هم بزند بنابراین مهم‌ترین اصل تحکیم وحدت است.