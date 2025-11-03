باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در تماس تلفنی با بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، بر اولویت حکومت طالبان در دیپلماسی منطقهای و پرهیز از مداخله تأکید کرد.
متقی در این گفتوگو اعلام کرد که حکومت طالبان خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و همکاری سازنده با همسایگان است.
وی تعامل مثبت با کشورهای منطقهای مانند ازبکستان را نشانهای از حمایت کابل از ثبات، توسعه اقتصادی و تفاهم منطقهای دانست.
وزیر خارجه ازبکستان نیز با استقبال از مواضع طالبان، تأکید کرد که ثبات منطقه مسئولیتی مشترک است و باید از طریق گفتوگو، اعتمادسازی و همکاری اقتصادی تقویت شود.
این تماس در حالی صورت گرفت که در هفتههای اخیر، روابط طالبان و پاکستان به شدت متشنج شده است. پس از وقوع چند انفجار در کابل که طالبان مسئولیت آن را متوجه اسلامآباد دانست، درگیریهای مرزی خونینی میان دو کشور آغاز شد و دو طرف را به آستانه یک بحران تمامعیار رساند.
با وجود توافق اولیه برای آتشبس ۴۸ ساعته، این توافق به سرعت فروپاشید و طالبان، پاکستان را به نقض آن متهم کرد. در ادامه طرفین با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه به گفتوگو پرداخته و آتشبس کردند. پس از آن مذاکراتی میان نمایندگان طالبان و پاکستان در استانبول برگزار شد تا راهحلی برای تثبیت آتشبس و کاهش تنشها پیدا شود.
با این حال، پیشرفت قابل ملاحظهای در این دور از مذاکرات بدست نیامد و دو طرف بار دیگر به تمدید آتشبس توافق کردهاند. قرار است دور سوم مذاکرات در ششم نوامبر برگزار شود. سخنگوی طالبان نیز روز گذشته در مصاحبه با یک رسانه پاکستانی تصریح کرد که این گروه خواهان حل تنشها از طریق گفتوگو با پاکستان است، اما تأکید کرد که دو طرف مذاکره باید خواستهای عقلانی و منطقی داشته باشند.