باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - فلکی مدیر نحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان با اشاره به تولیدات این شرکت که کامپاندهای پلیمری است، گفت: در پی چالش‌های موجود در تأمین یکی از اجزای اصلی پلیمر ABS به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید کامپاند‌های پلیمری موفق به بومی‌سازی بخش عمده‌ای از فرمولاسیون این پلیمر شده است. این دستاورد، ضمن کاهش قابل توجه وابستگی ارزی، زمینه را برای تأمین پایدارتر نیاز صنایع داخلی فراهم کرده است.

او افزود: پلیمر ABS (آکریلونیتریل بوتادین استایرن) از پرمصرف‌ترین پلیمر‌ها در صنایع مختلف نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، تجهیزات الکتریکی و اسباب‌بازی به شمار می‌رود. با وجود نیاز سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن از این ماده در کشور، ظرفیت تولید داخلی تنها حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن است؛ رقمی که کمتر از نیمی از نیاز واقعی بازار را پوشش می‌دهد.

