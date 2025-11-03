باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی گفت: این تصمیم به درخواست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنکی و در راستای تداوم فعالیت‌های فرهنگی هفته نوجوان و با هدف افزایش آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی و نقش موزه‌ها در انتقال دانش و هویت تاریخی اتخاذ شده است.

دارابی اظهار کرد: بر اساس این ابلاغ، کلیه موزه‌ها و کاخ‌موزه‌های تحت‌پوشش وزارت میراث‌فرهنگی در سراسر کشور موظف‌ هستند امکان بازدید رایگان نوجوانان به همراه والدینشان را در دو روز یادشده فراهم کنند.

وی تأکید کرد: موزه‌ها می‌توانند در کنار وظایف اصلی خود در ایام خاص با اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی، نقش مؤثرتری در آشنایی خانواده‌ها با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور ایفا کنند.

قائم مقام و معاونت میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت ارتباط میان نسل جوان و میراث فرهنگی کشور و در چارچوب برنامه‌ «زنگ میراث و موزه» اجرا می‌شود. مسئولان میراث‌فرهنگی از خانواده‌ها دعوت کرده‌اند با حضور در موزه‌های شهر خود، تجربه‌ای آموزشی و لذت‌بخش را در کنار فرزندانشان رقم بزنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی