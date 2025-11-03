بازدید نوجوانان به همراه والدین در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ از کلیه موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی کشور رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی گفت: این تصمیم به درخواست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنکی و در راستای تداوم فعالیت‌های فرهنگی هفته نوجوان و با هدف افزایش آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی و نقش موزه‌ها در انتقال دانش و هویت تاریخی اتخاذ شده است.

دارابی اظهار کرد: بر اساس این ابلاغ، کلیه موزه‌ها و کاخ‌موزه‌های تحت‌پوشش وزارت میراث‌فرهنگی در سراسر کشور موظف‌ هستند امکان بازدید رایگان نوجوانان به همراه والدینشان را در دو روز یادشده فراهم کنند.

وی تأکید کرد: موزه‌ها می‌توانند در کنار وظایف اصلی خود در ایام خاص با اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی، نقش مؤثرتری در آشنایی خانواده‌ها با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور ایفا کنند.

قائم مقام و معاونت میراث‌فرهنگی کشور تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت ارتباط میان نسل جوان و میراث فرهنگی کشور و در چارچوب برنامه‌ «زنگ میراث و موزه» اجرا می‌شود. مسئولان میراث‌فرهنگی از خانواده‌ها دعوت کرده‌اند با حضور در موزه‌های شهر خود، تجربه‌ای آموزشی و لذت‌بخش را در کنار فرزندانشان رقم بزنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

برچسب ها: بازدید موزه ، بازدید رایگان
خبرهای مرتبط
ورود روشندلان به موزه‌ها چهارشنبه رایگان است
بازدید رایگان از موزه‌ها در ۱۰ و ۱۱ مهرماه
بازدید رایگان کارکنان دولت و نیرو‌های مسلح از موزه‌ها در هفته دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازخوانی ناگفته‌هایی از نحوه شهادت روح الله عجمیان در مستند «قتل گروهی»
آمار ورود گردشگران به ایران دوباره مثبت شد/ گردشگری سلامت راهی برای مقابله با ایران‌هراسی
صدای استکبارستیزی از تریبون «مثبت آموزش» در ۱۳ آبان
مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند
خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ در قاب ایران‌جان
پخش مجموعه پلیسی «شش‌چهار» از شبکه تهران
تجلیل از شمس‌الدین‌رحمانی چهره ماندگار اندیشه مقاومت
۱۳ آبان و روایت‌های مکتوب از یک واقعه تاریخی
بازدید نوجوانان از موزه‌های کشور در ۱۵ و ۱۶ آبان رایگان شد
آخرین اخبار
بازدید نوجوانان از موزه‌های کشور در ۱۵ و ۱۶ آبان رایگان شد
تجلیل از شمس‌الدین‌رحمانی چهره ماندگار اندیشه مقاومت
بازخوانی ناگفته‌هایی از نحوه شهادت روح الله عجمیان در مستند «قتل گروهی»
۱۳ آبان و روایت‌های مکتوب از یک واقعه تاریخی
آمار ورود گردشگران به ایران دوباره مثبت شد/ گردشگری سلامت راهی برای مقابله با ایران‌هراسی
خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ در قاب ایران‌جان
پخش مجموعه پلیسی «شش‌چهار» از شبکه تهران
صدای استکبارستیزی از تریبون «مثبت آموزش» در ۱۳ آبان
مدیران دو بخش چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر منصوب شدند
فراخوان چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران منتشر شد
تعطیلی چندساعته سینما‌ها به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)
فرج الله سلحشور الگوی هنرمند انقلاب اسلامی است
برگزاری نخستین رویداد ملی صنایع خلاق
کارتون و کاریکاتور زبان هنر بین‌المللی است
رادیون با چاشنی طنز داستانی نوستالژیک مشهدی است
سرنوشت پایتخت چه خواهد شد؟/ هنوز برای سریال شش ماهه مهران مدیری زمان‌بندی مشخص نکرده‌ایم
رکورد تاریخی صنعت انیمه ژاپن
«شبح» به‌دنبال «خانه خراب‌کن» روی آنتن می‌رود
نقطه شروع دشمنی ایران و آمریکا از زمان تسخیر لانه جاسوسی بود؟
پاسخ دبیر هیئت منصفه درباره پرونده پژمان جمشیدی؛ مرز بین اطلاع‌رسانی و آبرو‌ریزی کجاست؟