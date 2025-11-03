وزارت کشاورزی طالبان از تصویب طرحی پنج‌ساله برای ایجاد معیشت جایگزین با بودجه حدود ۴.۸ میلیارد افغانی خبر داد که قرار است زمینه‌های اقتصادی حلال و پایدار را برای کشاورزان فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری حکومت طالبان اعلام کرده که در راستای ممنوعیت کشت خشخاش، طرحی پنج‌ساله برای ایجاد معیشت جایگزین تدوین و تصویب کرده است. این برنامه قرار است زمینه‌های اقتصادی حلال و پایدار را برای کشاورزان افغانستان فراهم کند.

این وزارتخانه برای اجرای کامل این طرح و ایجاد زنجیره ارزش در محصولات کشاورزی، حدود ۴.۷۹ میلیارد افغانی بودجه نیاز دارد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این برنامه، ۱۴۹ هزار و ۹۰۰ کشاورز به‌طور مستقیم و بیش از یک‌میلیون و ۴۹ هزار نفر دیگر به‌صورت غیرمستقیم از مزایای آن بهره‌مند شوند.

شیرمحمد حاتمی، سخنگوی وزارت کشاورزی طالبان، گفت: «این طرح با هدف حمایت از کشاورزان در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی و آبیاری طراحی شده و شامل پروژه‌هایی در زمینه توسعه باغداری، افزایش تولید غلات، ارتقای دامپروری، بهبود سیستم‌های آبیاری، احداث گلخانه‌ها و ایجاد مراکز آموزشی برای کشاورزان است.»

وی افزود که با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی افغانستان، گیاهانی چون زعفران، آنغوزه، پنبه، گندم و سایر محصولات زراعتی به‌عنوان گزینه‌های جایگزین به کشاورزان معرفی و ترویج شده‌اند.

با این حال، شماری از کشاورزان نسبت به وضعیت معیشتی خود پس از ممنوعیت کشت خشخاش ابراز نگرانی کرده‌اند. کشاورزی از ولایت بدخشان گفت: «ما از سر ناچاری به کشت خشخاش روی آوردیم، اما حالا حتی یک‌بار در سال هم کمکی از طرف حکومت دریافت نمی‌کنیم.»

وزارت کشاورزی طالبان همچنین اعلام کرده که برخی کشورهای کمک‌کننده در زمینه معیشت جایگزین وعده همکاری داده‌اند و شماری از آن‌ها اقدامات عملی خود را آغاز کرده‌اند. گفتنی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرده و مدعی است در زمینه مبارزه با مواد مخدر به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است.

