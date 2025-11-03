ساختمان‌های ناایمن در لرستان در دوراهی مقاوم‌سازی یا برخورد قانونی قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: شناسایی ساختمان‌های ناایمن در حال انجام است و مقرر شده شهرداری‌ها، آتش‌نشانی و نظام مهندسی با همکاری دستگاه قضایی نسبت به مقاوم‌سازی یا برخورد قانونی اقدام کنند.

این بار برخورد با ساختمان‌های ناایمن شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

حضور دستگاه قضایی در کنار نهادهای اجرایی، نشان می‌دهد که استانداری قصد دارد با قدرت بیشتری با این معضل برخورد کند. رویکردی که پیش از این سابقه نداشته و می‌تواند موجب بازدارندگی بیشتری شود.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا مالکان ساختمان‌های ناایمن توان مالی برای مقاوم‌سازی را دارند؟ 

زمین‌های الحاقی نیز درگیر محدودیت‌ها

در همین حال، مجیدی تأکید کرده است: تنها مسیر قانونی برای الحاق زمین‌ها، طرح نهضت ملی مسکن است و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، خلاف قانون تلقی می‌شود.

این موضوع نشان می‌دهد نه تنها ساختمان‌های موجود، بلکه زمین‌های جدید نیز تحت نظارت دقیق قرار دارند.

هشدار درباره معاملات پرخطر

مجیدی همچنین هشدار داده است: خرید املاک دولتی یا املاکی با کاربری غیرمسکونی مانند فضای سبز و کاربری عمومی، توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و سپس مردم درگیر مشکلات ناشی از آن می‌شوند.

 این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از این املاک ممکن است در زمره ساختمان‌های ناایمن قرار داشته باشند.

