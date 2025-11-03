باشگاه خبرنگاران جوان- در پی زمین‌لرزه‌های اخیر در ولایت‌های شمال افغانستان، نشست مشترکی با هدف هماهنگی برای ارسال کمک‌های فوری بشردوستانه در دفتر مرکزی جمعیت هلال‌احمر افغانستان برگزار شد.

در این نشست، روح‌الله عبدالسلام، معاون عملیاتی این نهاد، با نمایندگان نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، هلال‌احمر ترکیه، هلال‌احمر قطر، و صلیب سرخ نروژ و دانمارک دیدار و گفت‌وگو کرد.

عبدالسلام در این جلسه گزارشی از وضعیت مناطق آسیب‌دیده، فعالیت تیم‌های نجات، خدمات اولیه درمانی و میزان خسارات ارائه داد و تأکید کرد که امکانات موجود برای پاسخ‌گویی به نیازهای اولیه زلزله‌زدگان کافی نیست. او از نهادهای بین‌المللی خواست تا در تأمین مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و سایر اقلام ضروری همکاری کنند.

نمایندگان نهادهای بین‌المللی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیده، از تلاش‌های فوری جمعیت هلال‌احمر افغانستان قدردانی کردند و اعلام آمادگی کردند که در روند حمایت و رسیدگی به آسیب‌دیدگان، همکاری لازم را انجام خواهند داد.

گفتنی است که در پی وقوع زلزله‌ای مهیب به بزرگی ۶.۳ ریشتر در نیمه‌شب دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه، که مناطق شمالی افغانستان از جمله ولایت‌های سمنگان، بلخ، تخار، قندوز، جوزجان، فاریاب و سرپل را لرزاند، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در حمایت از آسیب‌دیدگان به راه افتاد. این زمین‌لرزه که در کابل نیز احساس شد، تاکنون دست‌کم ۲۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی برجای گذاشته است.