تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی مغلوب ژاپن شد و با یک پیروزی و دو شکست به کار خود در این مرحله پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا که به میزبانی کشور اردن در حال برگزاری است، تیم دختران ایران دومین دیدار رسمی خود را برگزار کرد.

امروز، دوشنبه ۱۲ آبان ماه تیم والیبال دختران ایران از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در دومین مسابقه خود به مصاف تیم ژاپن رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

تیم ایران در این مسابقه با پیراهن قرمز و با ترکیب سما اسنکدرلی (پاسور)، ترانه چامچی (دریافت‌کننده قدرتی)، ستایش نصراصفهانی (دریافت‌کننده قدرتی)، ملینا قفرانی (مدافع میانی)، زهرا جعفری (قطر پاسور)، آیناز بنی‌بوگری (مدافع میانی) و عسل ولی‌پور (لیبرو) به میدان رفت.

قضاوت این دیدار بر عهده‌ سه داور بود، ژینگ شن‌شن، احمد تایسر القطرانه و جانیون جومانویزوف که به ترتیب قضاوت این دیدار را بر عهده داشتند.

در این دیدار تیم ایران با وجود تلاش فراوان، برابر تیم قدرتمند ژاپن با نتیجه سه بر صفر مغلوب شد.

در ست نخست، ژاپنی‌ها با برتری ۲۵ بر ۱۵، ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ و ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ پیروز شدند.

تیم ایران در گروه B رقابت‌ها قرار دارد؛ گروهی که شامل ژاپن، فیلیپین و عربستان سعودی است. که تیم عربستان از حضور در مسابقات انصراف داده است.

در پایان مرحله گروهی، ژاپن با سه برد و ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، فیلیپین با دو برد و یک باخت و مجموع ۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم ایران با یک برد، ۲ باخت و سه امتیاز، رتبه سوم را به خود اختصاص داد تا در مرحله دوم مسابقات برای رتبه‌های نهم تا شانزدهم به میدان برود.

اعضای کادر فنی تیم ملی زیر ۱۶ سال را موهبه نجفی‌زاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، سید محمدامین شاکری (مشاور فنی) ٫ بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) تشکیل می‌دهند.