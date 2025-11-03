سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی با الشرطه از دشواری پیروزی مقابل نماینده عراق صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور ایران امشب (دوشنبه) در چارچوب هفته چهارم لیگ نخبگان با یک گل الشرطه عراق را شکست داد. دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: وقتی نمی‌توانیم موقعیت‌های متعددی بسازیم برد راضی کننده‌ای برای ما به دست نمی‌آید. نیمه اول این طور بود که موقعیت چندانی نداشتیم. گاهی باید بردها را با چنگ و دندان به دست آورد. نادری و ایگور را نداریم. بچه‌هایی که از مصدومیت آمدند و کسانی که به جمع ما پیوستند کم کم هماهنگ می‌شوند.

او ادامه داد: به هر حال برد مهمی بود. به همه کسانی که به تراکتور عشق می‌ورزند تبریک می‌گویم. می‌دانم که برد چشم‌نوازی نبود، ولی گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد.

اسکوچیچ در پاسخ به سؤالی درباره کیفیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بیان کرد: نمی‌توانیم بگویم که زمین الان کیفیت خوبی دارد. نمی‌دانم پروسه تکمیل این چمن در حال انجام است یا نه، ولی مطمئنم الان کیفیت خوبی ندارد. موضوع دیگر این است که زمین تمرین ما وضعیتش کاملاً متفاوت از این زمین است. چمن آنجا به سبک دیگری است. مدام جابه‌جایی بین اینجا و آنجا باعث می‌شود احتمال مصدومیت بالا برود. اینکه شرایط چمن بهتر خواهد شد یا نه، نمی‌دانم ولی مطمئنم الان شرایط مطلوب نیست.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است بازی‌های لیگ برتری تراکتور به ورزشگاه شهید سردار سلیمانی برگردد؟ گفت: اگر پیشرفت در چمن حاصل شود که هیچ، اما اگر این اتفاق نیفتد باید دنبال راه‌حل جایگزین برویم. ما باید بدانیم که هواداران برگ برنده ما هستند و می‌خواهیم از حضور آنها بهره‌مند شویم، اما اگر درباره کیفیت چمن صحبت کنیم، به نظرم از دور هم قابل تشخیص بود که کیفیت خوبی ندارد. من باید تأکید کنم که متخصص این موضوع نیستم و نمی‌دانم بهتر می‌شود یا نه. حتی در نیمه اول به نظر می‌رسید بیشتر از اینکه حریف کار را برای ما سخت کند، بازیکنان با زمین بازی مشکل داشتند. بازی در فضای کوچک روی چنین چمنی غیرممکن است.

سرمربی تراکتور گفت: گاهی وقت‌ها مجبور می‌شویم بدون هواداران بازی کنیم. گاهی زمین بازی، همان زمین تمرین انتخاب می‌شود که این باعث می‌شود حس مسابقه به بازیکنان القا نشود. گاهی وقت‌ها حاشیه‌هایی برای تیم به وجود می‌آورند که خودتان می‌دانید. با تمام این مسائل و مصدومیت‌ها ما خوب بودیم و می‌دانیم در مسیر درست حرکت می‌کنیم. ما بازی‌های بسیار مهمی را در مقطعی فشرده انجام دادیم، ولی سربلند بیرون آمدیم. اینکه سطح خودمان را در هر بازی حفظ کنیم کار دشواری است.

اسکوچیچ درباره به اعتراضش به داوری گفت: بعضی وقت‌ها این اعتراضات به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد. به هر حال جریان بازی است و این موضوع کاملاً نرمال. شاید گاهی به بازیکنانم هم اعتراض کنم که کاملاً اتفاقی نرمال است.

او درباره اینکه تراکتور بعد از ۹ سال موفق به پیروزی کسب پیروزی آسیایی در تبریز شده است، گفت: من به رکوردها فکر نمی‌کنم. بیشتر از اینکه من کاری کرده باشم، تیم این کار را کرده است. بهتر است تیم نتیجه بگیرد تا اینکه ما در مورد رکوردهای انفرادی صحبت کنیم. خصوصاً امروز که برد مقابل هواداران رقم خورد. باید این را بگویم که هیچکس به اندازه ما خوشحال نمی‌شود وقتی بردی در این استادیوم رقم می‌خورد. حضور هواداران به بازیکن و من حس می‌دهد. وقتی حتی در استادیومی بودم و هواداران علیه ما بودند، برای من حضور در آنجا جذاب‌تر است، چون فوتبال بدون هوادار معنایی ندارد. متأسفم به خاطر برخی اشتباهات و حرکت‌های احمقانه‌ای که از بعضی‌ها سر زده است، ما از حضور هواداران محروم شدیم و بی‌بهره ماندیم.

منبع: ایسنا