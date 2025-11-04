باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد حسن نوذری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: فناوری فراصوت یا اولتراسونیک، که در صنایع مختلف از جوش و شستوشو تا اندازهگیری دقیق کاربرد دارد، اکنون بهطور کامل در داخل کشور بومیسازی شده است؛ دستاوردی که نقطه عطفی در مسیر استقلال صنعتی، پژوهشی و فناورانه ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، شرکتهای دانشبنیان ایرانی با تکیه بر توان مهندسی داخلی، موفق به طراحی و تولید مجموعهای از تجهیزات پیشرفته اولتراسونیک شدهاند؛ از جمله پاورژنراتورهای فراصوت برای تأمین انرژی سامانههای صنعتی، هموژنایزرهای اولتراسونیک با نرمافزار کنترل هوشمند فرکانس و دامنه برای مصارف آزمایشگاهی و زیستفناوری، حمامهای فراصوت جهت تمیزکاری عمقی قطعات حساس پزشکی و الکترونیکی، و همچنین تجهیزات جوش پلاستیک و فلز که در صنایع خودروسازی، بستهبندی و ساخت قطعات دقیق بهکار میروند.
او افزود: همزمان، توسعه نرمافزارهای تخصصی نظارت، تحلیل داده و تنظیم هوشمند پارامترها نیز امکان مدیریت و کنترل دقیقتر این فرایندها را فراهم کرده است. این دستاوردها نهتنها جایگزینی مؤثر برای تجهیزات وارداتی ایجاد کردهاند، بلکه توان طراحی و تولید سامانههای پیچیده را در زیرساخت مهندسی کشور به اثبات رساندهاند.بهکارگیری فناوری فراصوت در صنایع داخلی موجب کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و کاهش وابستگی خارجی شده و افقهای تازهای را در مسیر توسعه صنعتی ایران گشوده است. کارشناسان معتقدند با تداوم سرمایهگذاری در این حوزه، کاربردهای آینده این فناوری در رباتیک صنعتی، حسگرهای زیستی، کشاورزی هوشمند و تولید مواد نو میتواند ایران را به یکی از بازیگران پیشرو در عرصه فناوریهای پیشرفته تبدیل کند؛ جایی که علم و مهندسی، تولید ملی را از سطح کاربردی به مرزهای فناوری نو ارتقا میدهند.
نوذری اظهار کرد: ما موفق به طراحی و بومیسازی کامل منبع تغذیه اولتراسونیک (فراصوت) شده ایم؛ سامانهای که به عنوان قلب تپنده فناوریهای فراصوتی شناخته میشود و نقشی حیاتی در کنترل دقیق فرکانس و توان در تجهیزات صنعتی دارد. این دستاورد، ایران را در زمره کشورهای دارای فناوری بومی اولتراسونیک قرار داده و وابستگی به تجهیزات وارداتی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. توسعه منبع تغذیه دیجیتال اولتراسونیک حاصل سالها تحقیق و تجربه مهندسان داخلی است. این فناوری با جایگزینی سامانههای آنالوگ قدیمی ، توانسته است مشکل ناپایداری فرکانس را برطرف کرده و فرکانس کاری مبدل (ترانسدیوسر) را بهصورت خودکار تنظیم کند تا دستگاه همواره در بهرهوری حداکثری کار کند.
او بیان کرد: سیستمهای اولتراسونیک بر پایه امواجی با فرکانس بالاتر از محدوده شنوایی انسان (بیش از ۲۰ هزار هرتز) عمل میکنند. این ارتعاشات پرسرعت، بدون تماس مستقیم، انرژی لازم برای فرایندهایی، چون جوش، شستوشو، همگنسازی و جداسازی دقیق را فراهم میسازند. در فرایند جوش اولتراسونیک، دو قطعه پلاستیکی با ارتعاشات سریع به هم مالیده میشوند و گرمای اصطکاکی ایجادشده سبب اتصال مولکولی قطعات بدون نیاز به چسب یا مواد افزودنی میشود.کاربرد این فناوری بسیار گسترده است؛ از جوش دادن لایههای ماسکهای پزشکی و بستهبندی محصولات لبنی تا ساخت قطعات دقیق در صنایع خودروسازی و الکترونیک . همچنین در بخشهای تحقیقاتی، از هموژنایزرهای اولتراسونیک برای مخلوطسازی محلولها و ترکیبات زیستی استفاده میشود؛ جایی که امواج صوتی با ایجاد میلیونها حباب میکروسکوپی و ترکیدن آنها، انرژی کافی برای افزایش سرعت و دقت واکنشها فراهم میکنند.
به گفته مدیر عامل این شرکت دانش بنیان ، بومیسازی این فناوری نهتنها موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی شده است، بلکه نشان میدهد زیرساخت مهندسی ایران توان توسعه سامانههای پیچیده را دارد. چشمانداز آینده نیز شامل گسترش کاربرد فناوری فراصوت در رباتیک صنعتی، حسگرهای زیستی، کشاورزی هوشمند و تولید مواد نو عنوان شده است. این دستاورد دانشبنیان، نمونهای روشن از پیوند علم صدا و مهندسی پیشرفته در خدمت صنعت ملی است؛ جایی که یک پدیده شنیدنی، به ابزار تحولآفرین در تولید و فناوریهای نوین ایران بدل میشود.