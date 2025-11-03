باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار محمدرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، آخرین برنامههای همکاری ریلی میان ایران و افغانستان بررسی شد.
ذاکری در این دیدار با اشاره به حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه شبکه ریلی منطقهای، اعلام کرد: شرکت راهآهن با استفاده از ظرفیت شرکتهای بزرگ ایرانی، نقش محوری در توسعه و بهرهبرداری مسیر ریلی ایران–افغانستان–چین ایفا خواهد کرد.
وی همچنین افزود: در ماه گذشته میزان حمل بار در مسیر ریلی ایران–افغانستان به ۶۳ هزار تن رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تن افزایش یابد.
این افزایش حجم تجارت ریلی نشاندهنده تحرک قابل توجه در روابط اقتصادی بین دو کشور و نقش مهم کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان-چین در توسعه مبادلات منطقهای است.