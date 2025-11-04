پروفسور محمد عبدالاحد، استاد مهندسی برق دانشگاه تهران، سامانه‌ای نانوالکترونیکی طراحی کرده که در ۳۰ ثانیه می‌تواند حین جراحی سرطان، وجود سلول‌های سرطانی را با دقت چند میلی‌متر تشخیص دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - پروفسور محمد عبدالعهد استاد مهندسی برق و از چهره‌های برجسته در تلفیق مهندسی و زیست‌پزشکی است. او مسیر علمی خود را با تمرکز بر فوتونیک آغاز کرد و سپس به مطالعه‌ی رفتار سلول‌های سرطانی پرداخت. تحلیل رفتار زیست‌الکتریکی سلول‌ها، او را به قلمرو بیوالکترونیک کشاند؛ جایی که پیوند میان دانش مهندسی برق و علوم زیستی را بنیان نهاد. هدف اصلی او در این مسیر، بهره‌گیری از سیگنال‌های الکترونیکی برای شناسایی تفاوت میان سلول‌های سالم و سرطانی بود.

نتیجه‌ی این پژوهش‌ها، ساخت سامانه‌هایی است که با تحلیل دقیق سیگنال‌ها، تشخیص زودهنگام سرطان را ممکن می‌سازد. او سپس آزمایشگاه هدایتی نانوبیوالکترونیک (HeadBot Nano-Bioelectronic Lab) را در دانشگاه تهران بنیان‌گذاری کرد تا مسیر تحقیقاتی خود را گسترش دهد. در این مرکز، متخصصان رشته‌های مختلف برای طراحی ابزار‌های نوین تشخیص بیماری و انجام آزمون‌های بالینی همکاری می‌کنند.

 استاد مهندسی برق دانشگاه تهران، سامانه‌ای نانوالکترونیکی طراحی کرده که در ۳۰ ثانیه می‌تواند حین جراحی سرطان، وجود سلول‌های سرطانی را با دقت چند میلی‌متر تشخیص دهد. اختراعی که مسیر مهندسی برق را به قلب درمان پزشکی باز کرده است.

نتایج مطالعات این گروه در مجله‌ی Nature Communications منتشر شده و توجه جامعه‌ی علمی جهانی را به دستاورد‌های ایرانی جلب کرده است.

عبدالعهد معتقد است که علم باید به محصول تبدیل شود ؛ از همین رو طراحی صنعتی و توسعه‌ی نسخه‌های کاربردی فناوری‌های نانوالکترونیک ایرانی را نیز دنبال کرده است.

او دارنده‌ی بیش از بیست اختراع ثبت‌شده در آمریکا و مقالات متعدد در نشریات معتبر بین‌المللی است. تمرکز پژوهش‌های اخیر او بر ایجاد دوره‌ی مشترک "جراحی آنکولوژی الکتروتکنیکی" است؛ رویکردی نوین که تلفیقی از جراحی سرطان و مهندسی برق به‌شمار می‌رود.

