باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازی با تراکتور در تبریز چطور بود، اظهار کرد: من هر وقت در سال‌های گذشته با تیم سپاهان به تبریز می‌رفتم در استادیوم یادگار امام تبریز مقابل ۸۰ هزار تماشاچی بازی می‌کردم، اما هفته گذشته بازی متفاوت، سخت ودرگیرانه‌ای برابر تراکتور داشتیم و تا لحظه آخر داشتیم خوب بازی می‌کردیم، اما بعد از ۱۰ نفره شدن عقب نشینی کردیم و گل دریافت کردیم. خدا را شکر با وجود شرایط به وجود آمده با حداقل امتیاز به تهران برگشتیم.

او درباره گل ضربه کاشته باکیچ به بیرانوند بیان کرد: من فریاد زدم و به باکیچ گفتم که به سمت بیرانوند توپ را بزند. بیرو هر طوری می‌پرید، تضمینی نبود که کاشته باکیچ را بگیرد، چون ضربه اش استثنایی بود.

نیازمند گفت: نبود تماشاگر هیجان بازی را کم می‌کند و به ضرر میزبان است، اما خودم ترجیح می‌دهم که همیشه استادیوم در بازی‌های خانگی و خارج از خانه پر باشد، چون انگیزه‌ام افزایش می‌یابد.

او در واکنش به برخورد بازیکنان پرسپولیس با هواداران تراکتور در فرودگاه بیان کرد: برای ما عادی شده است و ناراحت نیستیم و این بخشی از شغل و کار ما هست. من و حسین کنعانی عکس العملی نداشتیم.

نیازمند درباره احتمال برخورد با تیم ملی مصر در تورنمنت چهار جانبه بیان کرد: فکر می‌کنم تورنمنت بزرگ و خوبی باشد و تیم ملی می‌تواند محک خوبی در این رقابت‌ها بخورد. امیدوارم بازی اول با کیپ ورد را ببریم و به مصر بخوریم. همچنین با ازبکستان بازی نکنیم و آمادگی خوبی برای جام جهانی به دست آوریم. فکر کنم ۴، ۵ بار با ازبکستان در سال‌های اخیر بازی کردیم و بازیکنان ازبک را بیشتر از خانواده خود دیدیم. ما بازیکنان باید فرصت‌ها را غنیمت بدانیم و استفاده کنیم و این تورنمنت چهار جانبه فرصت خوبی هست تا تیم ملی هماهنگ‌تر شود و تجربه خوبی را قبل از جام جهانی کسب کند.

گلر تیم ملی فوتبال درباره انتخابش برای همگروه‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار کرد: بازی کردن با تیم‌های بزرگ تجربه خوبی است. آلمان، پاناما و نیجریه را به عنوان هم گروه‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب می‌کنم.

نیازمند درباره نحوه پیوستنش به پرسپولیس گفت: سالیان سال بود با پرسپولیس مذاکره می‌کردم و در زمان آقا یحیی هم با پرسپولیس مذاکره کردم. همچنین مدیران پرسپولیس در زمان فسخ‌های بیرانوند با من صحبت کردند، اما قرارداد داشتم. فصل قبل، ۲ هفته مانده به مسابقات با پرسپولیس صحبت کرده بودم. کارتال من را می‌خواست و در اردوی تیم ملی باهم صحبت کردیم. من گفتم الان آخر فصل هست و ما رقیب هستیم و ۲ هفته بعد با هم در آزادی بازی داریم پس اجازه بدهید آخر فصل صحبت کنیم. علاقه من به پرسپولیس، دو طرفه بود و وقت جدایی من از سپاهان رسیده بود. در انتقالم به پرسپولیس، اصلا بحث مالی نبود. سپاهان از نظر مالی مقابل هیچ تیمی کم نمی‌آورد. جزو اولین نفر‌ها با پرسپولیس امضا کردم. شب قبل بازی با فجر بیان کردند که قرارداد باید عوض شود. البته من از لحاظ قرارداد حتی جزو ۱۵ نفر اول لیگ هم نیستم. در جریان کار‌های ایجنت خودم و باشگاه نیستم و ربطی به من ندارد.

او بیان کرد: از استقلال پیشنهاد داشتم و این پیشنهاد بعد از پایان قرارداد قرضی‌ام با سپاهان بود. مدیرعامل پورتومیننزه گفت: ساپینتو تو را می‌خواهد. ساپینتو گفته بود رضایت‌نامه من را به سپاهان ندهند. من با این انتقال مخالفت کردم. این اتفاق قبل فینال دربی حذفی بود. بعد از باخت دربی خود ساپینتو از استقلال جدا شد.

نیازمند درباره اینکه بازگشت اوسمار به پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: با حضور اوسمار، فشار و کیفیت تمرینات بالاتر رفته است. هواداران بدانند که به زودی پرسپولیس مورد تایید آنها خواهیم شد. وحید هاشمیان بدشانس بود و اوسمار از لیگ ما شناخت خوبی دارد. پرسپولیس جای اشتباه کردن نیست. کریم باقری و افشین پیروانی برای پرسپولیس نعمت هستند.

نیازمند درباره محل بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: خسته شدیم از بس گفتیم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم. ورزشگاه آزادی انتخاب اول من برای دربی بود، چون آزادی از نظر چمن خیلی خوب هست. البته به نظرم دربی در شیراز برگزار می‌شود و اراک از نظر زمین چمن مناسب نیست.