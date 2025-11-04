تیم های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب به مصاف یکدیگر می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال سپاهان در سومین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف آخال ترکمنستان می‌رود.

طلایی‌پوشان اصفهانی هفته گذشته توانستند تیم آخال ترکمنستان را با تک گل کاوه رضایی شکست بدهند و آنها با ۳ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی گروه C لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا ایستاده‌اند.

شاگردان محرم نویدکیا با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد در بازی برگشت برابر تیم آخال ترکمنستان هستند تا شانس صعود خود را حفظ کنند.

طلایی پوشان اصفهانی به دلیل آماده نبودن ورزشگاه حریف در هر دو بازی رفت و برگشت میزبان آخال ترکمنستان شدند و با توجه به میزبانی در بازی آخر آنها مقابل الحسین اردن، این شانس را دارند که حتی به عنوان صدرنشین راهی دور بعد شوند.

در آن طرف، تیم آخال وضعیت خوبی در جدول مسابقات لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا ندارد و این تیم با ۲ شکست متوالی و بدون امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و این دیدار آخرین فرصت آنها برای ماندن در کورس رقابت برای صعود خواهد بود.

تیم آخال سابقه انجام ۳ بازی برابر تیم‌های ایرانی دارد که ۲ دیدار برابر فولاد و یکی هم دیدار رفت با سپاهان بوده است. تیم‌های ایرانی هر ۳ بازی را با یک گل بردند.

آخال، تیم دوم لیگ ترکمنستان است. این تیم در ۲۳ بازی، ۱۲ برد، ۵ تساوی و ۶ باخت به دست آورده و با وجود اختلاف ۱۹ امتیازی با تیم صدرنشین، هنوز در کورس سهمیه آسیایی قرار دارد. آنها ۳۹ گل زده و ۲۱ گل دریافت کرده‌اند و بدون حتی یک بازیکن خارجی؛ ترکیبی کاملاً بومی دارند. ارزش کل تیم آخال طبق آمار ترانسفرمارکت ۳۷۵ هزار یورو برآورد شده است. هدایت آخال بر عهده عزیز آنا محمدوف، سرمربی ۴۳ ساله ترکمنستانی است که سابقه چندانی در سطح بین‌المللی ندارد، اما عملکرد قابل قبولی در لیگ داخلی کشورش ارائه داده است.

به نظر می‌رسد تیم سپاهان بازی راحتی برابر تیم آخال دارد و با بردن این تیم ترکمنستانی می‌تواند صعودش را از این گروه قطعی کند و با روحیه بالا برای بازی با تیم الحسین اردن آماده شود.