باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعلام امادگی برخی کشورها برای میانجی شدن بین ایران و آمریکا گفت: بالاخره برخی از کشورها بر اساس حالا علائم خاصی که خودشان دارند و میخواهند در این میان واسطهگری کنند برای این موضوع تلاش میکنند، اما جمهوری اسلامی ایران موضع خود را رسماً قبلاً اعلام کرده است.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس اظهار کرد: در رابطه با مذاکره، بهطور کلی جمهوری اسلامی ایران نه میز مذاکره را ترک کرده و نه از مذاکره گریزان بوده، اما آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است اینکه مذاکره برای مذاکره نباشد، بلکه مذاکرهای باشد که درواقع طرفین به تعهدات خود پایبند باشند.
این نماینده مجلس میگوید برخی از موضوعاتی هم که بعضیها به دنبال مذاکره در ارتباط با آن هستند، مثل نقاطی که اقتدار ایران است مثل مسائل موشکی، جمهوری اسلامی ایران هیچوقت اجازه نمیدهد که در ارتباط با این مباحث مذاکرهای صورت بگیرد. اینها جزو نقاط امنیت کشور است و قابل مذاکره نیست، اما در رابطه با موضوعاتی که بهاصطلاح مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران باشد و طرفین هم بخواهند به تعهدات خود عمل کنند و رویه گذشته را اصلاح نمایند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکره دیدگاه مثبتی خواهد داشت، با شرایطی که عرض کردم.
حجتالاسلام احمدی در پاسخ به این سوال که ما در وسط مذاکرات با آمریکا بودیم که رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد. الآن با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، اصلاً مذاکرات میتواند معنایی برای ایران داشته باشد؟، گفت: آنچه جمهوری اسلامی ایران از قبل هم اعلام کرده و نقدی که همیشه نسبت به بحث مذاکرات با غربیها داشته، این بوده که غربیها مذاکره را برای تحمیل نقطهنظر خود میخواهند و جمهوری اسلامی ایران هیچوقت زیر بار این موضوع نرفته و نخواهد رفت، اما اگر مذاکرهای باشد که مبنایی داشته باشد و برای حل یک مشکل انجام شود و طرفین هم متعهد به اجرای تعهداتشان باشند، قطعاً موضوع میتواند قابل مذاکره باشد. در ارتباط با برخی از مسائل، مثل آنچه عرض کردم نقاط اقتدار ایران، مانند موشک و مسائل امنیتی کشور، جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره در ارتباط با آنها نخواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تفاوت ۱۳ آبان امسال با سالهای گذشته بیان کرد: من فکر میکنم مردم ما با توجه به عینیت یافتن برخی از تجاوزاتی که رژیم اشغالگر صهیونیستی داشته که با حمایت آمریکاییها همراه بوده، امسال در ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی را پرشورتر برگزار کنند.