باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه گاردین در گزارشی تأکید کرد که فلسطینیان با یکی از دشوارترین مأموریت‌ها در جنگ‌های مدرن رو‌به‌رو هستند، چرا که یک سال پس از جنگ، برای بازیابی هزاران جسد از زیر آوار‌های غزه تلاش می‌کنند.

بر اساس این گزارش، بین ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۴٬۰۰۰ نفر زیر ۶۱ میلیون تن آوار باقی مانده‌اند، در حالی که تیم‌های نجات تنها با ابزار‌های اولیه کار می‌کنند، زیرا ورود تجهیزات سنگین به این منطقه ممنوع است.

در هفته‌های اول آتش‌بس، ۴۷۲ جسد بازیابی شد و رژیم صهیونیستی در ازای تحویل اجساد اسرای خود، ۱۹۵ جسد فلسطینی را بازگرداند. عدم دسترسی به دستگاه‌های آزمایش DNA، شناسایی شهدا را تقریباً غیرممکن کرده است.

این گزارش افزود: پاکسازی آوار ممکن است حداقل هفت سال طول بکشد و مواد منفجره عمل‌نکرده همچنان جان مردم را تهدید می‌کند. غزه به «شهری از گودال‌ها و ویرانه‌ها» تبدیل شده و زندگی عادی هنوز آرزویی دور است.

منبع: گاردین

برچسب ها: شهدای غزه ، آوار برداری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بازیابی چرند است باید اسرائیل از روی زمین محو شود بعد بازسازی کنند
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
وای بر حماس
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
منافق وطن فروش کودک کش پست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تا اجساد فلسطینیا پیدا نشده اجساد اسراییلیا نباید جستجو بشه
۰
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اخه شوت قطره در برابر دریا ست
