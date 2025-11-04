باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح جمعآوری خودروهای رهاشده اظهار کرد: در راستای درخواستهای مکرر مردم و با همکاری دستگاه قضائی، دستور قضائی لازم اخذ شد تا این طرح با دو هدف اصلی دنبال شود؛ نخست ساماندهی سیمای شهری و دوم رفع سد معبر ناشی از خودروهای رهاشده.
مومنی تصریح کرد: این خودروها گاه ماهها و حتی سالها در یک نقطه پارک شده بودند، زیر آنها زباله جمع شده و خاک فراوان روی بدنهشان نشسته بود. از این رو، پس از اخذ مجوز قانونی، از تاریخ ۱۹ مهرماه طرح جمعآوری خودروهای رهاشده در سطح معابر آغاز شد.
وی با بیان اینکه ابتدا مرحله شناسایی خودروها انجام شد، ادامه داد: در یک هفته نخست پس از شناسایی، برای خودروهایی که مالک آنها مشخص بود، تماس گرفته و از صاحبانشان درخواست کردیم ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تعیین تکلیف خودرو اقدام کنند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: خوشبختانه در این مدت ۶۹۳ خودرو توسط مالکان خود جابجا و تعیین تکلیف شدند و از حالت رهاشده خارج شدند.
وی افزود:، اما متأسفانه تعدادی از خودروها بهدلیل نداشتن پلاک یا عدم همکاری مالکان، یا اینکه امکان تماس با آنها وجود نداشت، به پارکینگ منتقل شدند. در مجموع تا پایان هفته گذشته و تا تاریخ ۱۰ آبانماه، ۱۲۵۱ دستگاه خودرو تعیین تکلیف شدند که از این تعداد ۵۵۸ خودرو به پارکینگ انتقال یافتهاند.
مومنی با اشاره به تداوم اجرای طرح گفت: این طرح همچنان ادامه دارد و همکاران ما در حال شناسایی خودروهای جدید و تماس با مالکان آنها هستند. از مردم عزیز درخواست میکنیم پیش از ورود پلیس برای جابجایی، خودشان نسبت به انتقال یا تعیین تکلیف خودرو اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروهای منتقلشده به پارکینگ اغلب فرسوده بودهاند یا خیر، گفت: اکثریت این خودروها از لحاظ حرکتی دچار مشکل بودند؛ برخی چرخ یا باتری نداشتند و یا وسایل داخلیشان خارج شده بود؛ بنابراین امکان حرکت آنها وجود نداشت و صرفاً با جرثقیل منتقل شدند.
سرهنگ مومنی افزود: با این حال این خودروها جزو اموال مردم هستند و مالکان میتوانند برای تعیین تکلیف به مراکز ترخیص پلیس راهور مراجعه و خودرو خود را از پارکینگ خارج کنند. بدیهی است اگر ظرف مدت یک سال اقدام نکنند، خودرو بهعنوان خودروی رسوبی تحویل مراجع قضایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان ترخیص، مالکان باید هزینههای مربوط به خلافی، جرثقیل و پارکینگ را پرداخت کنند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: از مردم محترم درخواست میکنیم پیش از آنکه مأموران پلیس ناچار به انتقال خودرو شوند، خودشان نسبت به جمعآوری و ساماندهی وسیله نقلیهشان اقدام کنند؛ خودرو را از حالت رهاشده خارج کرده و محل پارک را تمیز کنند تا معابر شهری چهرهای منظم و زیبا داشته باشند.
وی در پاسخ به این سؤال که خودروهای رهاشده بیشتر در چه نقاطی از شهر شناسایی شدهاند، گفت: در مرحله نخست طرح، عمدتاً خودروهای واقع در معابر اصلی شناسایی و جابجا شدند، اما در فاز بعدی حتماً به سراغ معابر فرعی و کوچهها نیز خواهیم رفت.
مومنی درباره مناطق دارای بیشترین خودروهای رهاشده نیز گفت: خودروهای رهاشده از همه نقاط شهر گزارش شدهاند، اما بیشترین مورد مربوط به مناطق مرکزی و شمالی تهران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده خودروهای رهاشده در محله یا کوچه خود، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا همکاران ما در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.
منبع: تسنیم