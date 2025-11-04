گزارش‌ها از اخراج و سپس بازگشت مأموران اف‌بی‌آی درگیر پرونده ترامپ حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اف‌بی‌آی چهار مأمور را که در تیم جک اسمیت، دادستان ویژه پیشین، در خصوص پرونده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تحقیق می‌کردند، اخراج کرد، اما سپس این تصمیم برای برخی از آنان لغو شد.

بر این اساس، چهار مأمور شامل جرمی دسور، جیمی گارمن، بلر تولمن و دیوید گیست روز دوشنبه اخراج شدند. اخراج دو مأمور آخر (تولمن و گیست) پس از چند ساعت لغو شد. با این حال، چندین مأمور دیگر نیز با همین الگو مواجه شدند.

این اقدام در ادامه یک رشته اقدامات علیه کارکنانی است که روی پرونده‌های مربوط به ترامپ یا متحدانش کار کرده‌اند. چارلز گراسلی، رئیس کمیته قضایی سنا، اخیراً بیش از ۱۰۰۰ صفحه سند از تحقیقات اسمیت را منتشر کرد که نام مأموران اف‌بی‌آی در آن قلمخوردگی نشده بود.

گراسلی در بیانیه‌ای بر «حق عمومی برای آگاهی از چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها» تأکید کرد. از سوی دیگر، وکلای اسمیت با ارسال نامه‌ای به سناتور‌ها خواستار «تصحیح ادعا‌های نادرست» شدند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که دو مقام سابق اف‌بی‌آی در دادخواستی ادعا کرده‌اند کاخ سفید برای اخراج افراد درگیر در پرونده‌های مرتبط با ترامپ فشار آورده است.

منبع: رویترز

جواب ترامپ را باید گلوله مردم آمریکا بدهد اونم تو مغزش
مرگ بر سیاست مردان تروریست آمریکا
