باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی

دهیار روستای رباط خان در خصوص حادثه طبس نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن مظفری، دهیار روستای رباط خان با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد حادثه طبس توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی
young journalists club

نمایش شکست آمریکا در طبس در بیلبورد‌های پایتخت

تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی
young journalists club

پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی حادثه معدن زغال سنگ طبس

تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی
young journalists club

مستمری خانواده جانباختگان معدن طبس برقرار شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بیانات حزن‌آلود رهبر انقلاب درباره وداع امیرالمومنین (ع) با حضرت زهرا (س) + فیلم
۷۸۶

بیانات حزن‌آلود رهبر انقلاب درباره وداع امیرالمومنین (ع) با حضرت زهرا (س) + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی
۵۶۳

تصاویری از حمله پنجه‌عقاب آمریکایی‌ها به روستای رباط‌خان برای آزادی جاسوس‌های آمریکایی

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
علت‌هایی که باعث ناباروری در آقایان و خانم‌ها می‌شود + فیلم
۵۰۷

علت‌هایی که باعث ناباروری در آقایان و خانم‌ها می‌شود + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
کار‌های جدیدی که برای زیبایی پوست و کاهش پیری پوست انجام می‌شوند + فیلم
۴۹۰

کار‌های جدیدی که برای زیبایی پوست و کاهش پیری پوست انجام می‌شوند + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
اختراع یک وسیله جایگزین برق توسط دانش آموز نمونه + فیلم
۴۷۶

اختراع یک وسیله جایگزین برق توسط دانش آموز نمونه + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
لعنت بر آمریکای اشغالگر و تروریست که سلاح اتمی ساخته و آزمایش می کنند
۰
۰
پاسخ دادن