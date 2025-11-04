باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی - مردم استان یزد همگام با مردم سراسر کشور در ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ بار دیگر به نشانه شکرگزاری نعمت انقلاب اسلامی با اقتدار و افتخار به میدان آمدند و با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت کردند.

امروز دانش آموزان یزدی، زنان و مردان به همراه کودکان خود در این راهپیمایی حضور داشتند تا به کودکان خود بیاموزند که مسیر انقلاب و راه شهدا ادامه دارد.

اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون و مسئولان استان یزد، حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان را نماد بیداری ملت و پاسخی کوبنده به جنایات استکبار جهانی در شرایطی که دشمنان چهره واقعی خود را در جنگ اخیر نشان دادند، دانسته و بر تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

یوم‌الله ۱۳ آبان در تقویم انقلاب اسلامی، نه تنها یادآور روز افشاگری علیه سلطه خارجی است، بلکه در جغرافیای پر رمز و راز کشور، وحدت ایران اسلامی، معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند.

مردم شهرستان یزد حرکت خود را از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه امیرچقماق در ساعت ۹:۰۰ آغاز کردند.

در طول مسیر و در میدان امیرچقماق، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با مشارکت دانش آموزان مدارس با توجه به ایام فاطمیه نیز برنامه خاص مداحی که پیش بینی شده بود، برگزار شد.