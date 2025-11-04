۴۷ نفر از شروع طرح دریا تا پایان آن در آب‌های ساحلی مازندران غرق شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۴۷ نفر از شروع طرح دریا در خرداد تا پایان آن در شهریورماه امسال در سواحل استان غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۲ درصد افزایش داشته است.

او با اشاره به اینکه ۴۲ نفر از غرق شدگان مرد و ما بقی زن هستند، افزود: ۸۵ درصد از غرق شدگان غیر بومی هستند.

عباسی در مورد پراکندگی جغرافیایی این حوادث، گفت: شهرستان نوشهر با ۱۳ مورد، رامسر با ۷ مورد و بابلسر و تنکابن هرکدام با ۶ مورد غرق‌شدگی، بیشترین آمار را داشته‌اند. در مقابل، شهرستان‌های ساری، جویبار و نکا هیچ مورد فوتی ناشی از غرق‌شدگی گزارش نکرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: بر اساس آمار‌ها بیشترین ماهی که در آن غرق شدگی اتفاق افتاد مربوط به مرداد ماه با ۱۷، شهریور با ۱۶، تیر با ۱۳ و یک مورد در خرداد به ثبت رسید.

او در مورد سن قربانیان، گفت: بیشترین قربانیان در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با ۱۸ نفر و کمترین مورد در گروه سنی زیر ۱۰ سال با ۲ نفر ثبت شده است.

عباسی افزود: بیشتر این افراد با وجود توصیه‌ها و هشدار‌های مکرر، محدوده‌های ایمن‌سازی‌نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند.

منبع:اداره کل پزشکی قانونی مازندران

۱۱:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
نسبت به سالهای قبل بد نیست
