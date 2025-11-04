باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محور خیابان طالقانی و معابر منتهی به آن همزمان با برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد.
به گفته وی، مرحله نخست محدودیتها از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح روز دوشنبه در محدوده بین خیابانهای شهید قرنی تا شهید مفتح اجرا شده و مرحله دوم از ساعت ۷:۳۰ امروز سهشنبه ۱۳ آبان آغاز شده است. بر این اساس، تردد و توقف خودروها در خیابان طالقانی و تمامی خیابانهای عمود بر این محور از سمت شرق خیابان مفتح و از سمت غرب خیابان وصال ممنوع است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به زمان فعلی، اعلام کرد: در ساعت ۸:۱۵ صبح امروز، محدودیتها بهطور کامل برقرار بوده و تراکم ترافیک در خیابان سمیه به سمت غرب، خیابان انقلاب از میدان فردوسی در مسیر شرق به غرب و همچنین در شمال خیابان شهید قرنی و محدوده میدان فردوسی تا خیابان سمیه مشاهده میشود.
وی افزود: نیروهای پلیس راهور در محل حضور دارند و جریان ترافیک را هدایت میکنند.
موسویپور همچنین مسیرهای جایگزین را شامل خیابان حافظ به سمت جنوب، خیابان کریمخان در هر دو مسیر شرق و غرب و خیابان شهید مفتح به سمت جنوب عنوان کرد و گفت: محدودیت در مسیر جنوب به شمال خیابان مفتح نیز طی نیم ساعت آینده اعمال خواهد شد.
به گفته او، تردد از خیابان شریعتی و در ادامه خیابان انقلاب به دو سمت شرق و غرب نیز برای شهروندان امکانپذیر است.