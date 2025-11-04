رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور خیابان طالقانی و معابر منتهی به آن همزمان با برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور خیابان طالقانی و معابر منتهی به آن همزمان با برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد.

به گفته وی، مرحله نخست محدودیت‌ها از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح روز دوشنبه در محدوده بین خیابان‌های شهید قرنی تا شهید مفتح اجرا شده و مرحله دوم از ساعت ۷:۳۰ امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان آغاز شده است. بر این اساس، تردد و توقف خودرو‌ها در خیابان طالقانی و تمامی خیابان‌های عمود بر این محور از سمت شرق خیابان مفتح و از سمت غرب خیابان وصال ممنوع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به زمان فعلی، اعلام کرد: در ساعت ۸:۱۵ صبح امروز، محدودیت‌ها به‌طور کامل برقرار بوده و تراکم ترافیک در خیابان سمیه به سمت غرب، خیابان انقلاب از میدان فردوسی در مسیر شرق به غرب و همچنین در شمال خیابان شهید قرنی و محدوده میدان فردوسی تا خیابان سمیه مشاهده می‌شود.

وی افزود: نیرو‌های پلیس راهور در محل حضور دارند و جریان ترافیک را هدایت می‌کنند.

موسوی‌پور همچنین مسیر‌های جایگزین را شامل خیابان حافظ به سمت جنوب، خیابان کریم‌خان در هر دو مسیر شرق و غرب و خیابان شهید مفتح به سمت جنوب عنوان کرد و گفت: محدودیت در مسیر جنوب به شمال خیابان مفتح نیز طی نیم ساعت آینده اعمال خواهد شد.

به گفته او، تردد از خیابان شریعتی و در ادامه خیابان انقلاب به دو سمت شرق و غرب نیز برای شهروندان امکان‌پذیر است.

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، 13 آبان
خبرهای مرتبط
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در تهران اعلام شد
محدودیت‌های ترافیکی ویژه در محور‌های شمالی/ چالوس بسته و هراز زیر کنترل کامل پلیس
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرکشی در دولت آباد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
آخرین اخبار
کشف ۲۰۰ میلیارد پارچه قاچاق در جنوب تهران
تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد
کشف راز‌های ذهنی کودکان با سینی شن
کشف تجهیزات پزشکی قاچاق ۳ میلیارد تومانی با اسناد جعلی در تهران
طرح فوریتی شهرداری منطقه ۸ برای پیشگیری از آب‌گرفتگی / ۲۶ هزار متر مسیل و کانال پاکسازی شد
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
اجرای ۲۰ هزار تن آسفالت برای تسهیل ترافیک و ایمنی پایتخت
تعیین تکلیف ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت
پدرکشی در دولت آباد
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
صدور ۷ میلیون برگ سند سبز رنگ از تیر ۱۴۰۳/ تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری
قاضی دادگاه منافقین: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد آن‌ها هستند
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است