مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از قلع و قمع ۳۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جواد محمودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از قلع و قمع ۳۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در روستای پاشاکلا با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی خبر داد و گفت: در مجموع بیش از ۳۰ هزار مترمربع از اراضی به چرخه تولید بازگردانده شد.

او افزود: این اقدام در راستای احیاء و بازگرداندن اراضی به حالت اولیه برای کشت و کار انجام شده است.

محمودی گفت: این قلع و قمع که در مساحتی بالغ بر ۳۰ هزار و ۱۲۵ مترمربع صورت گرفت، شامل ۳۰ پرونده تخلف بود که از این تعداد، ۲۹ مورد مربوط به تبصره ۲ و یک مورد نیز مربوط به ماده ۳ قانون مربوطه بوده است.

او افزود: عملیات مذکور با همکاری و حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، نیروی انتظامی، مدیر جهاد کشاورزی و نیرو‌های گشت برای امنیت و اجرای قانونی حکم انجام شد.

محمودی حفظ کاربری اراضی کشاورزی را امری ضروری برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست و هشدار داد که با هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصه ها، برخورد قانونی جدی و بدون اغماض خواهد شد.