باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه «سیانان» به نقل از دو منبع مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه گذشته در مسیر سفر به فلوریدا، گزارشی از شبکه «فاکسنیوز» درباره هدف قرار دادن مسیحیان در نیجریه دیده و بلافاصله خشمگین شده و خواستار دریافت اطلاعات بیشتری درباره این موضوع شده است.
به ادعای سیانان، پس از انتشار پست ترامپ که در آن از احتمال اقدام نظامی در نیجریه سخن گفته بود، فرماندهان «آفریکوم» (فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا) بهطور فوری فراخوانده شدند.
ترامپ اوایل ماه نوامبر جاری دولت نیجریه را تهدید کرده بود که در صورت عدم اقدام سریع برای حفاظت از مسیحیان در برابر حملات، کمکهای آمریکا را قطع کرده و حتی به مداخله نظامی برای «ریشهکن کردن تروریستها» دست خواهد زد.
او روز شنبه در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، ادعا کرد: «اگر دولت نیجریه همچنان اجازه دهد مسیحیان کشته شوند، تمام کمکها به نیجریه فورا متوقف میشود و شاید با تمام قدرت وارد این کشور شرمآور شویم تا تروریستهایی که مرتکب این جنایات وحشتناک را کاملا نابود کنیم.»
ترامپ افزود که به پنتاگون دستور داده تا برای «اقدام احتمالی» آماده شود و تاکید کرد که اگر آمریکا تصمیم به حمله بگیرد، حملهای «سریع و قاطع» خواهد بود. او دولت نیجریه را نیز به «اقدام فوری» فراخواند.
در حالیکه نیجریه در ابتدا اظهارات ترامپ درباره کشتار مسیحیان را رد کرد، «دنیل بوالا» دستیار رئیسجمهور نیجریه، روز یکشنبه گفت که رئیسجمهور «بولا تینوبو» ممکن است هفته آینده با ترامپ در کاخ سفید یا در خاک نیجریه دیدار کند تا درباره وضعیت مربوط به حفاظت از مسیحیان در برابر حملات تروریستی گفتوگو کنند.
او افزود: «در مورد اختلاف نظرها درباره اینکه آیا تروریستها فقط مسیحیان را هدف میگیرند یا پیروان همه ادیان و حتی بیدینان را، این مسائل در دیدار دو طرف در روزهای آینده بررسی و حلوفصل خواهد شد؛ دیداری که یا در مقر دولت نیجریه یا در کاخ سفید برگزار میشود.»
بوالا تاکید کرد: «سران دو کشور در مبارزه با تروریسم هدف مشترک دارند و ما از حمایت ایالات متحده قدردانی میکنیم.»
او همچنین گفت: «رئیسجمهور ترامپ با موافقت با فروش تسلیحات به کشور ما، حمایت بزرگی از نیجریه کرده است و رئیسجمهور تینوبو از این فرصت بهخوبی استفاده کرده است. ما در مبارزه با تروریسم به دستاوردهای ملموسی رسیدهایم و آمادهایم این را ثابت کنیم.»
در همین حال، پست هگست، وزیر جنگ آمریکا پیشتر ادعا کرده بود که وزارت جنگ این کشور در حال آمادهسازی برای اقدام علیه تروریستها در نیجریه بر اساس دستور ترامپ است.
منبع: آر تی