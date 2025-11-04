باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ستاد مشترک ارتش کره جنوبی مدعی شد کره شمالی در اقدامی تحریک‌آمیز، راکت‌های توپخانه‌ای متعددی را به سمت دریای زرد شلیک کرد. این اقدام که تنها یک ساعت پیش از دیدار پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، از مرز دو کره انجام شد، دومین مورد در کمتر از یک هفته اخیر محسوب می‌شود. ادعا می شودد پیش از این نیز پیونگ یانگ دقیقاً در آستانه گفت‌و‌گو‌های رهبران کره جنوبی و چین دست به چنین اقدامی زده بود.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی ادعا کرد که حدود ۱۰ راکت در ساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه به وقت محلی به سمت بخش شمالی دریای زرد شلیک شده است. این در حالی است که هگست به عنوان اولین وزیر جنگ آمریکا در طول هشت سال گذشته از منطقه غیرنظامی‌شده مرزی بازدید می‌کرد.

این شلیک‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر اخیر خود در آسیا نتوانسته بود هیچ پاسخ عمومی‌ای از کیم جونگ اون دریافت کند. با این حال، ترامپ اخیراً اعلام کرده که همچنان آماده است برای دیدار آتی با رهبر کره شمالی "بازگردد".

منبع: رویترز