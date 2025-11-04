شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از اقدام زیبا و معنوی "مهندس رستمی"نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدا؛ ایثارگران و جانبازان " رستمی"نماینده مردم شهرستان نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های بازدید از جانبازان سرافراز، رزمندگان و خانواده محترم شهدا با حضور درمنزل جانباز سرافراز حاج آقا رضا خیاری، ضمن تجلیل از مقام شامخ ایثارگران، دیداری صمیمانه با ایشان داشتند.در این دیدار، "حاج رضا خیاری" با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، از روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان اسلام سخن گفتند. مهندس رستمی نیز با ابراز احترام و قدردانی از خدمات و فداکاری‌های این جانباز گرانقدر، تأکید کردند که امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون جان‌فشانی‌های بزرگ‌مردانی، چون حاج رضا خیاری است.این دیدار درفضایی معنوی و سرشار از احترام متقابل برگزار شد و یادآور ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود.در پایان، "مهندس رستمی" با آرزوی سلامتی و عزت روزافزون برای "حاج رضا خیاری"، بر ضرورت حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کردند و با اهدای هدیه‌ای ارزشمند از "حاج آقای خیاری" تقدیرو تشکر به عمل آمد.

