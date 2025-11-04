شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از اقدام زیبا و معنوی "مهندس رستمی"نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" را به نمایش گذاشت.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدا؛ ایثارگران و جانبازان " رستمی"نماینده مردم شهرستان نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های بازدید از جانبازان سرافراز، رزمندگان  و خانواده محترم شهدا با حضور درمنزل جانباز سرافراز حاج آقا رضا خیاری، ضمن تجلیل از مقام شامخ ایثارگران، دیداری صمیمانه با ایشان داشتند.در این دیدار، "حاج رضا خیاری" با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، از روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان اسلام سخن گفتند. مهندس رستمی نیز با ابراز احترام و قدردانی از خدمات و فداکاری‌های این جانباز گرانقدر، تأکید کردند که امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون جان‌فشانی‌های بزرگ‌مردانی، چون حاج رضا خیاری است.این دیدار درفضایی معنوی و سرشار از احترام متقابل برگزار شد و یادآور ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود.در پایان، "مهندس رستمی" با آرزوی سلامتی و عزت روزافزون برای "حاج رضا خیاری"، بر ضرورت حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کردند و با اهدای هدیه‌ای ارزشمند از "حاج آقای خیاری" تقدیرو تشکر به عمل آمد.

اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز

اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز

اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جانبازان جنگ ، ایثارگران ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اقدام جالب شهدایی برای خانواده شهید محمدرضا سلطانی + عکس و فیلم
شهروندخبرنکار فارس؛
فیلمی از تصویر سازی شهدای راه قدس بر روی ساختمان حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) بخش کنارتخته
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور در هفته فراجا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" + عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
آخرین اخبار
نمایی از گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و احترام به شهید محمد سهرابی در نهاوند + عکس و فیلم
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
تصاویری از حضور باشکوه پایتخت نشینان در یوم الله ۱۳ آبان
اقدام زیبا و معنوی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با جانباز سرافراز "حاج رضا خیاری" + عکس
قم در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت + فیلم
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
گوشه‌هایی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در ماهدشت + فیلم
رنجش دوستداران کتاب از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی
نمایی چشم نواز از غروب بندر گناوه در یک روز پاییزی + فیلم
مقبره ملانصیرا و شیخ کبیر بابل در آستانه تخریب + فیلم
قابی دل انگیز از دشت‌های شمسک و چفکا در گرگان به وقت پاییز + عکس