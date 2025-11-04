باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه، رابطه انسان با طبیعت به یکی از دغدغه‌های اصلی در دنیای معاصر تبدیل شده است. بحران‌های زیست‌محیطی نظیر تغییرات اقلیمی، تخریب تنوع زیستی و آلودگی محیط‌زیست، نشان می‌دهند که ارتباط ما با طبیعت در حال تضعیف است و این مسئله تهدیدات جدی برای آینده کره زمین و بشریت به همراه دارد. در این میان، یکی از مفاهیمی که به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته، «همبستگی با طبیعت» است.

شاخص همبستگی با طبیعت (Nature Connectedness) به میزان ارتباط و احساس ارتباط فرد با دنیای طبیعی اطرافش گفته می‌شود. این مفهوم نشان‌دهنده‌ی حساسیت و توجه فرد به محیط زیست و موجودات زنده است.

پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «عوامل کلان‌مقیاس مؤثر بر همبستگی با طبیعت: تحلیلی اکتشافی از ۶۱ کشور» میزان «احساس ارتباط مردم با طبیعت» را در میان شهروندان ۶۱ کشور بررسی کرده‌اند.

براساس نتایج پژوهش، ایران در رتبه‌ی دوم جهان از نظر «همبستگی با طبیعت» قرار گرفته است. این موضوع با توجه به وضعیت محیط‌زیستی کنونی ایران، عجیب به‌نظر می‌رسد. کشوری که با بحران‌های زیست‌محیطی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه می‌تواند ازنظر پیوند با طبیعت، دومین جایگاه را در جهان داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا بدانیم پژوهش چه چیزی را سنجیده است.

برای اندازه‌گیری همبستگی با طبیعت، معمولاً از پرسش‌نامه‌ها و مقیاس‌های روان‌شناختی استفاده می‌شود که به افراد سوالاتی می‌دهد تا میزان ارتباط عاطفی و شناختی آن‌ها با طبیعت را ارزیابی کند. در مطالعه مورد بحث، پژوهشگران از شاخصی به نام Connectedness to Nature Scale (CNS-7) استفاده کرده‌اند؛ مقیاسی روان‌شناختی که به جای سنجش وضعیت واقعی محیط‌زیست، «احساس تعلق و پیوند درونی افراد با طبیعت» را اندازه‌گیری می‌کند.

براین‌اساس، مطالعه بیشتر بر درک ذهنی و عاطفی مردم از طبیعت متمرکز است تا معیارهای عینی و محیط‌زیستی مانند کیفیت هوا، وضعیت منابع آب یا میزان جنگل‌زدایی. بنابراین، وقتی گفته می‌شود ایران دومین کشور از نظر همبستگی با طبیعت است، منظور این است که ایرانی‌ها در پرسشنامه‌ها عنوان کرده‌اند که حس همبستگی بیشتری با طبیعت دارند، نه اینکه وضعیت زیست‌محیطی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد.

پژوهش چگونه انجام شده است؟

محققان داده‌های مربوط به ۵۶٬۹۶۸ نفر از ۶۱ کشور را بررسی کرده‌اند. آن‌ها در کنار سنجش احساس ارتباط با طبیعت، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان ملی مانند شهرنشینی، سهولت کسب‌وکار، ارزش‌های فرهنگی، میزان دینداری، سطح آموزش و شاخص توسعه پایدار (SDG) را هم در نظر گرفته‌اند. نتیجه این‌چنین بوده است:

کشورهایی با شهرنشینی و سطح صنعتی‌شدن بالاتر، معمولاً احساس ارتباط کمتری با طبیعت دارند.

کشورهایی با ارزش‌های مذهبی و معنوی قوی‌تر، امتیاز بیشتری در همبستگی با طبیعت گرفته‌اند.

در مجموع، حدود ۶۹ درصد از تغییرات این شاخص با تفاوت‌های فرهنگی و ارزشی کشورها توضیح داده می‌شود.به بیان ساده، هرچه جوامع «مدرن‌تر» و فناورانه‌تر شده‌اند، مردمشان احساس کمتری نسبت به طبیعت دارند. همین نکته احتمالاً علت اصلی رتبه‌ی بالای ایران است.