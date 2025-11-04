باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در آیین گرامیداشت سیزدهم آبان با تسلیت ایام فاطمیه و ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه، این روز را یکی از نقاط عطف و افتخارآمیز تاریخ انقلاب اسلامی پس از پیروزی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دانست.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویدادهای تاریخی این روز افزود: آمریکا طعم تلخ سیلی سخت ملت ایران را در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ هرگز فراموش نخواهد کرد و دشمنیهای امروز این کشور با نظام جمهوری اسلامی، ریشه در همان رسوایی تاریخی دارد.
کاظمی ادامه داد: امسال در شرایطی سیزدهم آبان را گرامی میداریم که ملت مقاوم ایران بار دیگر در جنگ ۱۲ روزه، سیلی سختی به دشمنان انقلاب وارد کرد.
او یادآور شد که سیزدهم آبان ۱۳۴۳ نقطه آغاز تقابل ملت ایران با آمریکا بود؛ زمانی که رژیم پهلوی با تصویب لایحه کاپیتولاسیون، مصونیت قضایی اتباع آمریکایی را به رسمیت شناخت و امام خمینی(ره) در اعتراض به آن تبعید شد؛ اقدامی که سرآغاز انقلابی بزرگ شد و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ اشاره و تصریح کرد: در پی این واقعه و حضور شجاعانه دانشآموزان در تظاهرات سال ۱۳۵۷ و شهادت جمعی از آنان، این روز به نام «روز دانشآموز» نامگذاری شد.
کاظمی تأکید کرد: دانشآموز تراز انقلاب اسلامی باید با علم، بصیرت و آگاهی در برابر دشمنان اسلام و ایران ایستادگی کند و از تهدیدات آنان نهراسد. اگر دانشآموزان آن روز در افشای چهره واقعی آمریکا نقشآفرینی نمیکردند، انقلاب اسلامی مسیر امروز خود را نمییافت.
وی همچنین با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شکست در طبس، ناکامی در جنگ تحمیلی و شکستهای سیاسی و اقتصادی چهار دهه گذشته گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه و محاصره اقتصادی، ملت ایران همچنان مقاوم و استوار ایستاده است.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن امروز با بهرهگیری از ابزار جنگ شناختی، میکوشد نسل نوجوان و جوان کشور را از هویت و باورهای دینی و انقلابی تهی کند، اما دانشآموزان آگاه و بصیر با تکیه بر ارزشهای اسلامی، راه شهدا و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، محکمتر از گذشته در برابر دشمنان خواهند ایستاد. هر توطئهای علیه ملت ایران، با پاسخی قاطع و سیلی سختتری از سوی ملت مؤمن و مقاوم ایران روبهرو خواهد شد.