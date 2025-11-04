باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در شرایطی که آتش‌بس شکننده‌ای برقرار است، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از رژیم صهیونیستی خواسته تا به روزنامه‌نگاران بین‌المللی اجازه ورود به نوار غزه را بدهد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی خود اعتراف می‌کنند این موضوع در فهرست اولویت‌های واشنگتن جایگاه پایینی دارد و این امر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با فشار عملی چندانی برای لغو ممنوعیت دو ساله خود رو‌به‌رو نیست.

روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش می‌دهد که با وجود «آتش‌بس» شکننده، دولت ترامپ درخواست خود را از اسرائیل برای اجازه ورود خبرنگاران بین‌المللی به نوار غزه محاصره‌شده، تجدید کرده است.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه اوت گفته بود که «دوست دارد» خبرنگاران اجازه ورود داشته باشند، مقامات اذعان می‌کنند که این موضوع همچنان در فهرست اولویت‌های واشنگتن در رتبه پایینی قرار دارد و این نشان می‌دهد که اسرائیل با فشار واقعی کمی برای لغو ممنوعیت دو ساله رسانه‌ها مواجه است.

در ۲۳ اکتبر، دادگاه عالی اسرائیل پس از درخواست انجمن مطبوعات خارجی، به کابینه ۳۰ روز دیگر فرصت داد تا این ممنوعیت را توجیه کند و گفت که این ممنوعیت «اصول اساسی یک کشور دموکراتیک» را نقض می‌کند.

در همین حال، وای‌نت گزارش می‌دهد که اسرائیل در حال آماده‌سازی «مکان‌های تظاهرات» در شرق خط زرد به اصطلاح برای تور‌های رسانه‌ای با همراهی اسرائیلی، با هدف بازدید خبرنگاران است.

