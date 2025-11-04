تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی روز‌های ۲۷ لغایت ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض کشور عربستان برگزار می‌شود. ۳۰ کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

در این دوره از پیکار‌ها کشتی‌گیران مطرحی از کشور‌های ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، آلبانی در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

احمد تاج‌الدین‌اف دارنده مدال‌های طلای المپیک و جهان و برنز جهانی کرواسی در ترکیب تیم بحرین در این مسابقات به میدان می‌رود.

همچنین زلیمخان آباکاروف دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان در وزن ۵۷ کیلوگرم و اسلام دودایف دارنده مدال برنز المپیک در وزن ۶۵ کیلوگرم ۲ آزادکار روسی الاصل کشور آلبانی هستند که در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض کشور عربستان برگزار می‌شود، به میدان می‌روند.

ترکیب بحرین در این مسابقات به شرح زیر است؛

۶۵ کیلوگرم: علی بیگ علی بیگوف

۷۴ کیلوگرم: ماگومدرسول اصلویف (برنز آسیا)

۸۶ کیلوگرم: خیدیر سیف الدینوف (برنز جهان)

۹۷ کیلوگرم: احمد تاج الدینوف (طلای المپیک و جهان، برنز جهان)

۱۲۵ کیلوگرم: شامیل شریپوف (برنز جهان)

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی قرقیزستان؛

۶۰ کیلوگرم: آکیل بک سلیمانوف

۷۷ کیلوگرم: آکژول محموداف (۲ طلای جهان- نقره و برنز المپیک)

۸۷ کیلوگرم: آسان ژانیشوف (برنز جهان)

۹۷ کیلوگرم: اوزور ژوژپبکوف (برنز المپیک)

۱۳۰ کیلوگرم: رومن کیم (برنز آسیا)