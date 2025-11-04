باشگاه خبرنگاران جوان- امروز مردم ایران با حضور گسترده در مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر نشان میدهند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستادهاند.
شعار برگزاری راهپیمایی امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» است.
در این مراسم که با حضور گستره دانشآموزان و دانشجویان تهرانی و همچنین اقشار مختلف مردمی برگزار شد، شرکتکنندگان شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
راهپیمایی سیزده آبان همچنین در سایر استانها با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دانشآموزان و دانشجویان برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش: دانشآموزان همیشه مرد اول همه میدانها بودهاند
در جنگ ۱۲ روزه بیست و شش دانش آموز در شهر تهران به شهادت رسیدند
محسن رضایی: به دنبال ساخت بمب اتم نیستیم
پسران دانش آموز: به عشق ایران آماده ایم
یک دل و یک صدا پای ایران تا پای جان ایستاده ایم
یک دختر دانش آموز: مردم ایران زیر بار حرف زور نمیروند