همزمان با راهپیمایی ۱۳ آبان اقشار مختلف مردم به خصوص نوجوانان و جوانان ایران اسلامی، فریاد استکبارستیزی و مقاومت سر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امروز مردم ایران با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان  بار دیگر نشان می‌دهند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستاده‌اند.

شعار برگزاری راهپیمایی امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» است.

در این مراسم که با حضور گستره دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی و همچنین اقشار مختلف مردمی برگزار شد، شرکت‌کنندگان شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

راهپیمایی سیزده آبان همچنین در سایر استان‌ها با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان همیشه مرد اول همه میدان‌ها بوده‌اند

در جنگ ۱۲ روزه  بیست  و شش دانش آموز در شهر تهران به شهادت رسیدند

محسن رضایی: به دنبال ساخت بمب اتم نیستیم

پسران دانش آموز: به عشق ایران آماده ایم

یک دل و یک صدا پای ایران تا پای جان ایستاده ایم

یک دختر دانش آموز: در جنگ 12 روزه ثابت شد آمریکا یک طبل توخالی است
 
عکاسی نوجوانان با ماکت شهید سردار باقری
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

یک دختر دانش آموز: مردم ایران زیر بار حرف زور نمی‌روند

راهپیمایی دانش آموزان شیرازی 
خطیب نمازجمعه تهران:
فرصت بازخوانی مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی در ۱۳ آبان/ پرونده بانک آینده درس عبرتی برای همه نهادهای اقتصادی و نظارتی است
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه استان تهران اعلام شد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
خدا حافظ این نسل جوان باشد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
تورم ۴۸ درصدی -> هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید.
فرار نخبه ها از ایران-> مرگ بر آمریکا
له شدن مردم زیر خط فقر -> مرگ بر آمریکا
...
کلا مرگ بر آمریکا
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
با شما نبودیم !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
فتاح ها و سجیل ها را فراموش کرده اند سلیمانی ها در راه است
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
هایپر سونیک ها در را اشغالگران
۱۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جوانان این نسل همه سلیمانی هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر افرادی که جلوی تبدیل وضعیت کارگران مقاومت می‌کنند.
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی .
۲۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
استکبار ستیزی یعنی اقتصاد و معیشت مردم و کارمندان و قشر متوسط درست بشه ،یعنی دزدی و اختلاس کم بشه ،یعنی چای دبش و بانک آینده پیش نیاد ....
۱
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اگر این روز معنای حق طلبی دارد پس به سازمان امور استخدامی یادآوری کنید فوق‌العاده خاص کارمندان شریف را که مدتی است به دلیل گرانی شرمنده خانواده شده اند بر اساس قانون پرداخت کنند
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
۲۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ برروسیه وچین وشرقگدایان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر کودک کشان مرگ بر اشغالگران مرگ بر منافقین کور دل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ما گرسنه ایم فقر فقر فقر به فکر اقتصاد مردم باشید
۸
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
شاهین
۱۲:۲۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
این شیطان بزرگ و غربگدایان داخلی که باعث فقر شده اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
برو کار کن گشنه
Iran (Islamic Republic of)
yututu
۱۴:۲۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
برو امریکا بهت غذا بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
امریکا هزاران کلاهک هسته ای ساخته و هنوز دارد آزمایش می کند چین در رزمایش سلاح اتمی گذاشته و همه را تهدید می کنند تمام اروپا سلاح اتمی دارن تولید می کنند بعد می گویند ایران نباید نیروگاه صلح آمیز برای تولید سوخت هم داشته باشد مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
۱۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر مفسد افتصادی بانکی و رانتی مالی اقتصادی
۰
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر مفسد اقتصادی بانکی و رانتی مالی
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
فریاد ها مشکلی رو حل نمیکنه اقتصاد مسکن معشیت مردم با این حرفها هیچ
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
Down With USA
هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اتفاقاً ما با همین فریاد های الله و اکبر پیروز شدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر مفسد اقتصادی
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
باید موشک ها را قدرتمندتر و نیروگاه های هسته ای را پیشرفته تر ساخت
مرگ بر آمریکای اشغالگر مرگ بر اسرائیل
باید اسرائیل را از روی زمین محو کنیم
۲۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
منافق های داخلی منفی میدن
۱۲
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
آخرین اخبار
اعلام وصول یک سوال از وزیر اقتصاد در مجلس
گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار
آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم باعث شده تا استادان تند تند مقاله بدهند
تسخیر لانه جاسوسی تجلی ده‌ها ظلم و تحقیر ملت بزرگ ایران بود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود