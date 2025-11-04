باشگاه خبرنگاران جوان- امروز مردم ایران با حضور گسترده در مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر نشان می‌دهند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی و مقاومت در مقابل دشمنان ایستاده‌اند.

شعار برگزاری راهپیمایی امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» است.

در این مراسم که با حضور گستره دانش‌آموزان و دانشجویان تهرانی و همچنین اقشار مختلف مردمی برگزار شد، شرکت‌کنندگان شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

راهپیمایی سیزده آبان همچنین در سایر استان‌ها با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان همیشه مرد اول همه میدان‌ها بوده‌اند

در جنگ ۱۲ روزه بیست و شش دانش آموز در شهر تهران به شهادت رسیدند

محسن رضایی: به دنبال ساخت بمب اتم نیستیم

پسران دانش آموز: به عشق ایران آماده ایم

یک دل و یک صدا پای ایران تا پای جان ایستاده ایم

یک دختر دانش آموز: در جنگ 12 روزه ثابت شد آمریکا یک طبل توخالی است

یک دختر دانش آموز: مردم ایران زیر بار حرف زور نمی‌روند