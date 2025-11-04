رئیس رژیم صهیونیستی با هشدار جدی درباره تشدید بحران‌های داخلی اعلام کرد که این رژیم بار دیگر «بر لبه پرتگاه» قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در مراسم سالگرد ترور اسحاق رابین با هشدار جدی درباره تشدید بحران‌های داخلی، اعلام کرد که این رژیم بار دیگر «بر لبه پرتگاه» قرار گرفته است. وی با اشاره به ظهور نشانه‌های نگران‌کننده از بازگشت «فضای ترور سیاسی» مشابه دوران پیش از ترور رابین، تأکید کرد که الگو‌های سه دهه پیش با شدتی بیشتر در حال تکرار هستند.

هرتزوگ با بیان اینکه ترور رابین تلاشی برای «فروپاشی جامعه اسرائیلی» و تضعیف وحدت داخلی بود، خاطرنشان ساخت که امروز همان الگو‌ها با شدت بیشتری ظاهر شده‌اند.

وی به غیبت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و امیر اوحانا، رئیس کنست، در این مراسم مهم رسمی اشاره کرد که خود نشان‌دهنده عمق شکاف در بدنه حکومتی رژیم صهیونیستی است.

رئیس رژیم صهیونیستی با هشدار درباره «لحن مسموم»، «اتهام‌زنی‌های خائنانۀ سیاسی» و «تشدید نفرت‌پراکنی» در فضای مجازی و عینی، این روند را تهدیدی استراتژیک علیه موجودیت این رژیم خواند. وی از موج جدید خشونت علیه مقامات نظامی، امنیتی، قضات و حتی وزرا و نمایندگان کنست سخن گفت و هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به «انفجار داخلی» بینجامد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی با شکاف‌های بی‌سابقه میان جریان‌های راست افراطی از یک سو و نهاد‌های نظامی و قضایی از سوی دیگر مواجه است. تحلیلگران، سخنان هرتزوگ را بازتابی از بحران عمیق درونی و فرسایش شدید اعتماد عمومی به ساختار سیاسی این رژیم می‌دانند و هشدار می‌دهند که این بحران می‌تواند تهدیدی جدی‌تر از جنگ‌های خارجی برای آینده رژیم صهیونیستی محسوب شود.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: اسحاق هرتزوگ ، کابینه اسرائیل ، فروپاشی اسرائیل
