راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان امروز در تمامی شهر‌های مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راهپیمایی ۱۳ آبان ماه، روز اسکتبار ستیزی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، امروز شنبه همزمان با سراسر کشور در تمامی شهر‌های مازندران برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکارد‌هایی با شعار‌های "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل"، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی (ره) و تبعیت از مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله سرود‌های انقلابی، قرائت بیانیه‌های دانش‌آموزی و نمایش‌های خیابانی در حاشیه این راهپیمایی اجرا دشد.

همزمان با ساری، راهپیمایی‌های مشابه در دیگر شهر‌های مازندران برگزار شد که در همه آنها حضور پررنگ دانش‌آموزان و جوانان چشمگیر است.

شرکت‌کنندگان با فریاد‌های استکبارستیزانه، حمایت همه‌جانبه خود را از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه اعلام کردند.

۱۳ آبان در تاریخ کشور سالروز، تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز است به همین دلیل روز بزرگ و مهمی است که این فرصت را نباید از دست داد چرا که فرصت مغتنی است تا یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان انقلاب اسلامی بزنند.

