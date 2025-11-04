مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح امروز با حضور گسترده و پرشور مردم، دانشجویان و دانش آموزان در رشت و دیگر شهرستان های گیلان برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _:مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی،  امروز با حضور گسترده و پرشور مردم، دانشجویان و دانش آموزان در رشت و دیگر شهرستان های گیلان برگزار شد.

 مردمی که اراده کرده‌اند با‌ گرمای حضورشان و قدم‌های محکم و استوارشان بار دیگر چهره واقعی آمریکای جنایتکار و رژیم شیطان‌صفت صهیونیستی را به دنیا نشان دهند و شعارِ دلنشین "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" و مرگ بر فرانسه  را در گوش جهان فریاد بزنند.

به‌دلیل جنایات گسترده رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان، یوم‌الله ۱۳ آبان با شور و شکوه خاص‌تری برگزار شد و دانش‌آموزان گیلانی شرکت‌کننده در این مراسم نیز با پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی که در دست داشتند نشان دادند که اندیشه و آرمان‌های الهی امام(ره) را درک کرده‌اند و گوش به فرمان رهبرشان هستند.

حضور پرشور مردم رشت در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور پرشور مردم رشت در راهپیمایی ۱۳ آبان

