باشگاه خبرنگاران جوان - شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانه جاسوسی، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آمریکا را مظهر استکبار و پشتیبان اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه دانست.

در این بیانیه که با ادای احترام به شهادت حضرت زهرا (س) و شهدای دفاع مقدس آغاز شد، شورای نگهبان تصریح کرد: «۱۳ آبان، یادآور خروش ملت بزرگ ایران علیه ظلم و استکبار جهانی و نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با سلطه‌گران است. این روز نشان داد که ملت مؤمن و بصیر ایران هرگز زیر بار تحقیر و دخالت بیگانگان نخواهد رفت.»

این نهاد تأکید کرد: «ملت رشید ایران، در طول بیش از یک قرن گذشته، آماج دشمنی‌های آشکار و پنهان آمریکا بوده است؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا تحمیل جنگ تحمیلی و این روزها، حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. این زنجیره خباثت‌ها ثابت کرد که آمریکا دشمن استقلال، ایمان و کرامت انسان است.»

بیانیه شورای نگهبان با اشاره به نقش دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸، این اقدام را آغازگر پایان سلطه‌گری در عصر جدید دانست و عنوان کرد: «انقلاب اسلامی که با رهبری امام خمینی (ره) آغاز شد، با این حرکت ادامه یافت و امروز نیز به برکت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، جبهه مقاومت در منطقه شکل گرفته است.»

در بخش پایانی بیانیه، با تأکید بر اینکه «امروز آمریکا و حامیان صهیونیستی‌اش بیش از هر زمان دیگری در انزوا و افول قرار دارند»، از عموم مردم، به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، دعوت شد تا با حضور گسترده در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان، بار دیگر پایبندی ایران به آرمان‌های انقلاب و انزجار از استکبار جهانی را به نمایش بگذارند.