۱۳ آبان که از راه می‌رسد، هوای لرستان رنگ دیگری می‌گیرد؛ انگار صدای فریاد‌های نوجوانان در کوچه‌های خرم‌آباد و بروجرد، پژواکی از سال‌های دور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نسیم سرد پاییزی از میان کوه‌های زاگرس می‌وزد و پرچم‌های سه‌رنگ ایران را در دست دانش‌آموزان به رقص درمی‌آورد.

در خیابان‌ها، صدای قدم‌های جوانانی می‌پیچد که گویی وارثان خونِ همان دانش‌آموزانی‌اند که روزی در برابر ظلم، قامت خم نکردند. لرستان، دیار غیرت و ایستادگی، در این روز دوباره بیدار می‌شود؛ مادران لر، چشمانشان پر از غرور است و پدران، آرام زیر لب از شهامت فرزندان این خاک می‌گویند.

۱۳ آبان برای مردم لر نه فقط یک روز تقویمی، بلکه یادآور شجاعت است. شجاعتی که از دل سنگ‌های زاگرس برمی‌خیزد و در رگ‌های جوانان این سرزمین می‌دود. روزی برای فریاد، برای آزادی، برای ایستادن.

در هر نگاه دانش‌آموز لر، برق همان آتشی دیده می‌شود که سال‌ها پیش در دل نوجوانان تهران شعله‌ور شد. آتشی از ایمان، از وطن‌دوستی، از عشق به عدالت؛ و باز، وقتی خورشید لرستان در غروب ۱۳ آبان پشت کوه‌های اشترانکوه پنهان می‌شود، زمین و آسمان یک‌صدا می‌گویند:یاد آن دل‌های دلاور زنده است؛ فریاد آزادی خاموش نمی‌شود.

۱۳ آبان، یادآور یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی است

۱۳ آبان، روزی که صدای آزادی‌خواهی و استکبارستیزی ملت ایران در سراسر جهان طنین‌انداز شد. این روز، نه تنها نماد مقاومت و ایستادگی دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر ظلم است، بلکه نشانه‌ای از وحدت و بیداری ملتی است که هرگز در برابر ستم سر فرود نیاورد.

در لرستان، دیار غیرت و شجاعت، این روز مفهومی عمیق‌تر دارد. مردمان این سرزمین کوهستانی، که همواره در مسیر دفاع از ارزش‌ها پیشگام بوده‌اند، ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و شهیدان می‌دانند. در کوچه‌ها و مدارس لرستان، فریاد «مرگ بر استکبار» همچنان با همان شور و حرارت طنین‌انداز است؛ فریادی که از دل تاریخ برآمده و نسل به نسل منتقل شده است.

۱۳ آبان، روزی است که نشان می‌دهد جوانان و دانش‌آموزان این مرز و بوم، صاحبان واقعی آینده کشورند. آنها با ایمان، آگاهی و بصیرت، ادامه‌دهنده‌ی راه کسانی هستند که در برابر زور و تجاوز ایستادند.

امروز نیز، دانش‌آموزان لرستانی با حضور پرشور خود در راهپیمایی‌ها و مراسم این روز، نشان می‌دهند که روح مقاومت و عشق به وطن در رگ‌های آنان زنده است.
در حقیقت، ۱۳ آبان نه فقط یک روز در تقویم، بلکه یک باور ماندگار در دل ملت ایران است باوری که در لرستان، از کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده تا دشت‌های پهناور، پژواک می‌یابد.

برچسب ها: 13 آبان ، لرستان
