باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز اصلاح اساسنامه تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌ها و همچنین تعدادی از پرونده باغات در دستور کار است، اظهار کرد: برای حضور اعضای شورا در راهپیمایی ۱۳ آبان جلسه امروز شورا ساعت ۱۰ صبح به پایان خواهد رسید.

وی در مورد اظهارات استاندار تهران در خصوص حریم، یادآور شد: نامه‌هایی برای رئیس جمهور، معاون اول، وزیر راه، وزیر کشور و استاندار آماده شده است. اقدامات در حریم غیرقانونی است و قانون مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۲ مسئول حریم را مشخص کرده است. حتی با تصویب حریم در شورای عالی معماری و شهرسازی، آنها خلاف قانون مجلس نمی‌توانند کاری انجام دهند. ظرف چند دقیقه حریم را در شورای عالی تصویب کردند و می‌گویند مصوبه حریم حاکمیتی است و باید اجرا شود؛ در حالیکه وقتی قانون وجود دارد، اجرای مصوبه معنایی ندارد.

چمران با بیان اینکه پروانه شهرسازی محرمانه نیست و اگر استاندار سند محرمانه‌ای دارد اعلام کند، تصریح کرد: بارگذاری در حریم درست نیست چراکه به زیرساخت و سرانه نیاز دارد. مرتضی‌گرد دستپخت خود دوستان است. به طور کلی کار ناپخته غیرمنطقی صورت گرفته و حریمی که در طرح جامع شهر تهران پس از ۲۳ جلسه تصویب شده، با حضور رئیس جمهور و وزرا و تایید آنها بوده است. امروز قانون را حذف می‌کنند. مگر می‌شود یک روز قانون تصویب شود و روزی دیگر آن را حذف کنند. قانون قابلیت استمرار اجرا در زمان دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی در آن زمان حریم را ابلاغ می‌کرد، حالا دوستان جدیدی که از شهر‌های دیگر هم آمدند تصمیم می‌گیرند. آنها تهران و مردم این شهر را هنوز نمی‌شناسند، اگر مردم تهران عصبانی شوند، دیگر نمی‌توان این کار را سامان داد.

چمران در مورد جان باختن چهار پاکبان در تصادف با یک پژو پارس در روز‌های اخیر هم یادآور شد: باید پیمانکار مطابق قانون جریمه شود. با پاکبان باید مطابق حقوق انسانی رفتار شود.

منبع: شورای اسلامی شهر تهران