چهلمین‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهلمین‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین با گرامیداشت روز ۱۳ آبان، که روز مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ، محور بزرگ شرارت، آمریکای جهان‌خوار است گفت: از بارزترین اقداماتی که شیطان بزرگ، آمریکای جهان‌خوار انجام داد می‌توان به قدیمی‌ترین آنها یعنی کودتای ۲۸ مرداد تا مداخله مستقیم در وقایع پس از انقلاب اشاره کرد.

وی گفت:بهتر است بدانند که این دنیا، دنیایی نیست که با ظلم و استکبارورزی بتوان بر آن حکومت کرد و نظم نوینی را به مردم آزاده و بیدار وعده داد که این وعده‌ای خطرناک است. همواره نسل‌های ایران بزرگ در خاطره تاریخی خود، دشمنی‌های ددمنشانه شیطان بزرگ را به یاد خواهند سپرد و این میثاق با آرمان‌های اسلام در ایران بزرگ، در پشتیبانی از ولایت تا به ظهور ادامه خواهد داشت.

قاضی دهقانی بیان کرد: این دادگاه برابر با اختیارات حاصله از قانون و با رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی اعلام می‌کند که متهمان دارای وکیل تسخیری بوده و نظر به اتهامات مندرج در کیفرخواست واصله و پیمان‌های منعقده در مقابله با تروریسم در خصوص اتهام تروریستی اعلام می‌کند که میزبانی از متهمان اتهامات تروریستی توسط کشور‌های عضو معاهدات چهارجانبه، خلاف این معاهدات است. کشور فرانسه نیز چنانچه معتقد به پیمان‌هایی است که امضا کرده، نمی‌تواند میزبان متهمان این پرونده باشد.

وی ادامه داد: اصل استرداد یا محاکمه کن از جمله اصول بین‌المللی است که کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه به آن پایبند هستند لذا با توجه به اینکه این دادگاه علنی و با حضور اصحاب رسانه و وکلای تسخیری متهمان است، اهمیت صلح و امنیت بین‌المللی اقتضا می‌کند پس از برگزار این دادگاه، کشور‌های میزبان به میزبانی از اعضای این گروهک پایان دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی تاکید کرد: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد این متهمان هستند در غیر این صورت اعلام می‌کنیم که اقدامات دولتمردان این کشور‌ها تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی و عدالت است.

حجت الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: ارتش ضد خلقی و تروریستی منافقین با تغییر نام خود به ارتش آزادی بخش قصد فریب افکار عمومی در تمام دنیا را داشت و این گروهک هیچ شباهتی به گروه‌های آزادی بخش نداشته و فقط اقدامات تروریستی داشتند. اگر گروهک تروریستی منافقین دست به شکنجه مردم، ترور ۱۷ هزار نفر، کشتن دختر ۱۸ ماهه و آتش زدن اتوبوس و منازل و هواپیما ربایی نمی‌زد، فقط و فقط همین عملیات تروریستی مرصاد مصداق برای اثبات اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و بغی نسبت به هسته مرکزی سازمان و اعضای آن کافی است.

وی گفت: مسعود رجوی سه روز درخواست می‌کند و از صدام می‌خواهد که عملیات مرصاد را انجام دهد و نهایتا در روز دوشنبه ۳ مرداد سال ۶۷ با حمایت کامل ارتش عراق این عملیات را انجام می‌دهد. گوشه‌ای از جنایت منافقین این است که در اسلام آباد، منافقین مجروحان را از بیمارستان خارج و تیر باران می‌کنند، همچنین ۱۳ نفر از اعضای جهاد سازندگی را گروگان می‌گیرند و تیر باران می‌کنند.

وکیل شکات بیان کرد: مسعود رجوی با فریب اینکه می‌تواند ۴۸ ساعته تهران را اشغال کند تمام اعضای خود را از سراسر دنیا برای عملیات مرصاد جمع می‌کند.

وی افزود: مهدی براعی متهم ردیف ۷ پرونده مسئول بمب‌گذاری‌ها حد فاصل سال‌های ۶۳ تا ۶۴ و فرمانده محور و تسخیر اسلام‌آباد غرب در عملیات فروغ جاویدان بوده است. مژگان پارسایی متهم ردیف ۸، مسئول قرارگاه اشرف و جانشین مریم رجوی و مسئول طراحی و ترور شهید صیاد شیرازی بوده و در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است. زهرا مریخی متهم ردیف ۹ پرونده عملیات‌ها تروریستی دهه ۶۰ حضور داشته و عضو شورای راهبردی سازمان بوده. این افراد زمانی اسلحه به دست بودند و الان شکل و شمایل گروه آزادی‌بخش را به خود گرفتند. مهوش سپهری در عملیات فروغ جاویدان فرمانده بوده. قدسی خرازیان در تیم‌های ترور در دهه ۶۰ و عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است. تمام این افراد مباشرت در جرم دارند.

در ادامه هادی شعبانی یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در جایگاه قرار گرفت و گفت: در عملیات فروغ جاویدان حضور داشتم در این عملیات قصد فتح تهران را داشتیم. عملیات مرصاد دیوانگی محض برای مسعود رجوی بود. فتح تهران در عرض ۳ روز اساسا غیر قابل باور بود، اما به دلیل فضاسازی‌هایی که از طرف مسعود رجوی انجام شده بود همه اعضا باور کرده بودند اما در این عملیات افراد زیادی کشته شدند.مرصاد در واقع نقطه پایان ارتش آزادی‌بخش در عراق بود. بعد از عملیات مسعود رجوی شکست را گردن اعضا انداخت.

قاضی از این فرد پرسید: مسعود رجوی چگونه اعضا را قانع کرد که به کشور خودشان حمله کنند؟

این عضو جداشده سازمان گفت: در آن زمان فکر می‌کردیم که برای آزادی مردم این کار را انجام می‌دهیم و می‌خواهیم حکومت را سرنگون کنیم و جای آن سازمان را جایگزین کنیم که خواهان برابری و آزادی است. مسعود رجوی در جلسه قبل از عملیات مرصاد به اعضا گفته بود که بعد از رسیدن به تهران ۳ روز فرصت دارید هر فردی را که می‌خواهید اعدام کنید و خیلی آشکار دستور ترور و کشتن را داده بود.

در ادامه وکیل شکات به تشریح روابط مسعود رجوی و کادر سازمان مجاهدین خلق با ارتش عراق پردخت و گفت: مسعود رجوی شخصا و با لباس نظامی دستور شروع عملیات‌ها را صادر می‌کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه در ادامه دادگاه به تشریح شباهت‌های بین مسعود رجوی و صدام پرداخت و گفت: همکاری بین مسعود رجوی و صدام عجیب و تاریخی بود و همین همکاری منجر به جنایاتی علیه مردم ایران و عراق شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
فرانسه مدعی ازادی بیان و حقوق بشر!!!!!؟؟؟؟؟
چطور زامبی های صهیونیستی منافقین را بهشون اقامت و اجازه فعالیت میدهید
پس اعتراف تون به حمایت از تروریست را نشان دادید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کامیار
۱۰:۳۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
به خدا اینها پول بیت الماله حق مردم محروم سیستانه که صرف این برنامه ها میشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا که
تعجب از شعور بعضی ها
تروریست ها اگر به سزای اعمال شون نرسند
دوباره کشتار میکنند .مثل شاهچراغ و مابقی ..
